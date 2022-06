“Es difícil llegar a un club y en los primeros seis meses salir campeón”

Juan Cruz Real sabe que su equipo pasa por un bache futbolístico y no lo niega. Sin embargo, también asegura que siguen con vida en la Liga colombiana, puesto que si le ganan a Millonarios el sábado, a las 7:30 p.m., en el Metropolitano, lo igualaran en puntos en el cuadrangular A.

“Lo que nos pasó contra Bucaramanga el otro día fue lo mismo que sucedió ante Nacional. Creamos muchas ocasiones, pero no las pudimos terminar. Las veces que nos atacan, que no son muchas, nos están penalizando, son rachas que tocan. Estamos a un partido de diferencia contra el primero. Tenemos chances concretas que depende de nosotros. Estos juegos que vienen son importantes para nosotros para saber en qué estamos. Al grupo lo veo fuerte, creyendo en lo que venimos haciendo. Dos partidos no nos pueden hacer cambiar lo que venimos haciendo a lo largo del semestre. Son momentos que hay que saber pasar. Si ganamos el sábado, Dios mediante, nos ponemos otra vez en carrera, hay que seguir”, comentó el orientador.

“Al final cualquier cosa que yo pueda decir puede ser interpretado desde varios lugares. En cuanto a los resultados, hasta antes del partido contra Unión de Santa Fe, junto al de Bucaramanga, nos pone en un momento difícil en cuanto a los resultados. Para nosotros no es desesperanzador. Esto lo digo a título personal, aún en el partido que perdimos contra Unión de Santa Fe hasta el 3-0 éramos claro dominadores nosotros, fue un partido muy raro que pasa cada 50 años y nos tocó a nosotros. Nos dolió mucho, así como a la gente”, agregó.

Una de las grandes falencias que ha tenido el conjunto rojiblanco este año es que le cuesta mucho remontar marcadores adversos, algo que, según el técnico, vienen “trabajando” para mejorar.

“La estadística de los 14 partidos (en los que ha empezado perdiendo) en una realidad. Es un tema que inclusive viene antes de empezar nuestro proceso. Este semestre nos ha costado cuando hemos iniciado perdiendo. Tenemos que trabajar en eso. Algunas veces creo que hemos merecido dar vuelta en el marcador, otras hemos recibido goles en momentos claves, pero no eso no es una excusa. Un deportista y un entrenador a este nivel saben que lidian con estas cosas. Hay una falencia y hay que pensar cómo solucionarlo”, explicó el timonel.

El argentino, de 45 años, también habló de la situación de Fernando Uribe, quien no ha estado en los últimos dos juegos, y de Fredy Hinestroza, quien salió lesionado ante Bucaramanga.

“Fernando ya empezó hoy (este jueves) a trabajar normal con el grupo, progresivamente. Lo de Fredy inicialmente es una contractura, no sería nada de gravedad, hoy se hará los estudios y hay que esperar para hablar con más claridad de ese tema”, señaló el orientador.

Acerca de la mala racha que pasa el conjunto ‘Tiburón’, dijo que debe “analizar con tranquilidad” lo que viene sucediendo.

“No se trata de sacudirse. Puedo garantizar que todos queremos ganar todos los partidos. En el fútbol es todo partido a partido, día a día, esa es la realidad, pero antes del juego contra Unión de Santa Fe, que íbamos primeros en el grupo, que decían que teníamos chances, que éramos justos líderes, ahora se ve todo oscuro. Estoy seguro que si ganamos el sábado y hacemos un buen partido en Bogotá, y nos posicionamos en donde queremos estar, ya es bueno, pero tampoco debe ser así. Queremos salir rápido de la situación, queríamos sumar el otro día y no lo hicimos. Estamos llegando bastante, no concretamos, nos atacan poco y nos lastiman, esa es la realidad. Pero yo debo analizar con tranquilidad y no tirar una bomba y que explote todo. Debemos entender el momento, que tenemos una posibilidad ahora que Nacional y Millonarios empataron. En todas las competencias este equipo consiguió el 55% de los puntos desde que estamos jugando. Hay momentos en los que tienes que ganar, porque sino se generan las crisis y eso es así. En los equipos grandes la exigencia es mayor”, acotó el entrenador.

En estos últimos resultados obtenidos por Junior, si bien la mayoría de críticas se han ido para el estratega, algunos jugadores también han sido señalados por la afición, pero el argentino dejó en claro que “nunca expondrá” a los futbolistas.

“Con el grupo de jugadores hemos hablado. Tenemos que ser muy fuertes de la cabeza y seguir para adelante, sobre todo cuando tenemos opciones reales y factibles. Arrancamos con dos resultados que no queríamos, pero viendo la tabla el primero tiene 4 puntos, no sé si terminaremos arriba en esta fecha. Un equipo no puede depender de un solo jugador para finalizar las jugadas, no solo de Borja, Uribe o Valencia. Los extremos deben hacer goles, los volantes llegadores deben hacer, en pelota detenida igual. Nunca esperen una crítica mía a un jugador en público. En privado les diré lo que tenga que decir, pero nunca los expondré. Las responsabilidades las cojo yo, pero mis jugadores son intocables”, manifestó.

Por último, Juan Cruz habló del tiempo de trabajo que piensa que se necesita, dejando en claro que cinco meses “es poco tiempo”.

“Cinco meses es poco tiempo, pero también es verdad que los tiempos no los pongo yo. Creer que uno, con varios jugadores nuevos este año, tener un equipo que vuele, es difícil, eso lleva tiempo. Es muy difícil que llegues a un equipo y en los primeros seis meses salgas campeón, eso en América me pasó, pero no es lo normal. Eso no quita que alguno diga que esto es Junior y tienes que venir a salir campeón, eso ya es un análisis de los directivos. Tengo mucha fe de que vamos a llegar a la final, pero en caso de que no pase eso, no tengo duda de que en otro semestre ya uno sabe dónde ajustar, ya conoce al plantel y demás”, finalizó.