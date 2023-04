“Los goles van a llegar porque físicamente me siento cada vez mejor”: Bacca

R.

Jeje… estoy sintiendo el respaldo de la gente, el cariño. Me lo viene demostrando. Al marcar el gol, la gente como que sacó eso que tenía adentro, no fue, pero ya estamos más cerca. Partidos atrás no teníamos ni las ocasiones, no llegábamos. Ahora estamos teniendo las ocasiones, estoy encontrando los movimientos y el trabajo de fuerza, pero me falta el gol. Como delanteros, hablamos con goles. Trabajo con fe y con confianza. Los goles van a llegar porque físicamente me siento cada vez mejor, estoy dando buenos datos (en mediciones físicas). Confío en Dios en que terminaremos bien. Tengo la confianza del ‘profe’ Bolillo’, que siempre habla conmigo. Me está colocando y dando minutos, tengo que seguir respaldándolo con trabajo en los entrenamientos y partidos, pero sé que tengo que ayudar con más goles.