La afición del Junior se jugó un partidazo… lástima el final

Junior no logró el triunfo, pero sin duda alguna no fue por afición. El llamado jugador número doce no sólo acompañó, sino que apoyó, respaldó y empujó durante los 90 minutos, metidos 100% en un partido cargado de adrenalina de principio a fin.

La hinchada rojiblanca vivió un vaivén de emociones. Todos se metieron en el juego desde el pitazo inicial, emocionados y motivados también por ese triunfo conseguido el pasado lunes en Medellín, ante Atlético Nacional.

Los cánticos se hicieron sentir, pero también las protestas cuando algún jugador fallaba. Pero más que una recriminación, era un respaldo para que despertara y lograra meterse en el juego cuando más se necesitaba.

Vladimir, el más elogiado en la primera parte. Bacca, el más señalado, pero también el más respetado, por lo que significa en la historia del club. La afición lamentó los dos fallos del porteño y luego recibió un baldado de agua con el gol de Michael Gómez, que fue la única vez que el ‘Coloso de la Ciudadela’ se silenció en la fresca noche de este jueves.

Pero la mejor parte se reservó para la segunda parte. Junior, gracias a los cambios, se volvió un equipo más agresivo y perseverante adelante, lo que significó que el juego se convirtiera en un monólogo, con el local buscando el gol, respaldado por su afición, y el visitante defendiéndose con ‘uñas y dientes’.

Fue ahí cuando la hinchada se unió para buscar la remontada. El apoyo fue constante, gritando, alentando, presionando a la visita y al árbitro cuando se perdía tiempo.

El gol de Bacca fue un desahogo. Fue un grito al unísono, no solo porque se empataba, sino por quién lo había convertido. Pero todo ese júbilo se diluyó con la anulación del gol por un fuera de juego que nadie vio en medio de la emoción.

Pese al golpe, la hinchada siguió en lo suyo, metida en el juego, empujando, cantando. El gol de penal de ‘Cariaco’ se gritó con el alma, era un bálsamo en medio de una noche extraña, donde la suerte parecía no acompañar.

El penal sobre el final de cantó como un gol… pero en vano. ‘El Chino’ mandó la pelota a las nubes y con ella se fueron las ilusiones de un triunfo que se merecía, pero que nunca llegó.

La afición estuvo a la altura, pero se fue triste, con un sinsabor de lo que pudo ser y no fue.