“El equipo compitió en la altura”: Arturo Reyes

Reyes no quiso ‘mojarse’ opinando sobre los dos goles anulados, aduciendo que no los ha visto bien, pero sí quiso hacer énfasis en el esfuerzo que hicieron sus dirigidos para dominar sin premio el partido en la altura.

“Los dos goles anulados no los he visto aún en video, tengo que revisarlas bien para dar una opinión concreta. Yo me quedo con el esfuerzo que hizo el equipo, porque compitió en la altura. Se dice que a nosotros nos cuesta mucho la altura, pero yo creo que el equipo hizo un trabajo como para sumar aquí en Tunja. Desafortunadamente no fue así y ya tendremos que prepararnos para el próximo juego y tratar de hacer un gran partido para poder sumar esos tres puntos que nos acerquen a la clasificación”, manifestó.

El orientar explicó por qué solo hasta el final arriesgó con los cambios en la búsqueda de los tres puntos y dejó claro que la salida de Víctor Cantillo no se produjo por ningún tipo de molestia.