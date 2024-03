“Queda la sensación de incomodidad, porque todo el partido se dominó”

“La sensación es de incomodidad, de rabia, porque todo el partido se dominó. Ellos llegaron una vez y anotaron. Luego los fuera de lugar no nos favorecieron, fueron acciones que tenían que ser válidas y no se dieron. Ese es el sinsabor y la sensación con al que nos quedamos al final, porque todos hicimos un gran esfuerzo”, manifestó en rueda de prensa.

El marcador de punta, que actuó por sector izquierdo, explicó que el equipo estuvo bien en la parte física pese a haber jugado en la altura.

“Obviamente las sensaciones dentro del campo son de mucha rabia, porque fue un partido que dominamos durante todo el tiempo. En el primer tiempo no llegaron muchas veces, la del gol y otra, y durante el partido todo el tiempo insistimos. Lastimosamente los goles que fueron fuera de lugar, son jugadas que nos bajonean, porque son jugada muy milimétricas, que en otras ocasiones las han marcado como gol. Esta vez no fue así, y nosotros lo asumimos. Hablando de la parte física, todo el equipo respondió bien, en cada línea toda la gente trató de dar el máximo para conseguir el resultado, pero lastimosamente no pudimos llevárnoslo”, comentó el futbolista.