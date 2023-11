“En la cabeza de nosotros está campeonar”: Déiber Caicedo

El futbolista, de 23 años, prometió que el grupo va a estar fuerte en todas las líneas para la siguiente ronda del certamen.

“Pienso que algo que se promete este grupo es estar fuerte en todas las líneas, especialmente en ataque porque creamos mucho y bueno la sensación creo que es positiva. Uno como jugador cuando siente que está cerca de anotar un gol es porque el equipo está creando, solamente falta concretarlas y ya. Lo importante aquí es que el equipo ganó y no importa el que marque se ha ganado con el arco en cero y eso es muy importante para el grupo”, anunció.

Sobre la cantidad de goles que erraron en la victoria 2-0 contra Atlético Huila dijo: “No pienso que sea nerviosismo, sino es como se torna todo, porque el partido estaba corto íbamos 1-0 y sabíamos que teníamos que ir un poco más para hacer un gol más para estar tranquilo. Por ahí también hay que darle méritos tal vez al portero de ellos, porque hemos tenido opciones de gol y no la hemos botado porque yo he tenido una que me ha pegado en el palo, en el tiro libre el arquero ha estado muy bien y también en la otra me la ha sacado. Hay que felicitarlo a él y creo que es más como se torna la situación no creo que sea nerviosismo”.

El deportista le agradeció a los integrantes del cuerpo médico por ayudarlo a él ya todos los que tenían molestias físicas a recuperarse y estar listos para este importante juego.