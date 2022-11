“A mí no me pone colorado debajo del arco ordenadamente”: Comesaña

“El que se pone a jugar de contraataque también hace una propuesta y es válida. Les va a agarrar un infarto de tanta presión alta, parece que el que no hace eso no juega al fútbol. Eso existe hace mucho tiempo, lo hacían los holandeses en el 70, lo trajo Ricardo De León aquí al Tolima. Presionaba de tal manera que no encontrabas espacio y contabas para ver si no tenían 20 jugadores”, agregó el DT.

El colombo-uruguayo se extendió diciendo: “Esto es un juego de inteligencia. Si un equipo se mete atrás y le saca un resultado al local, el problema no es de ese equipo, el problema es del que no supo resolver el tema. Hay que dedicarse a trabajar para ver cómo resolvemos futbolísticamente. Pereira jugó aquí contra Millonarios con un 5-3-2 y dio un gran espectáculo”.

Comesaña aseguró, sin especificar, que Junior hará “una propuesta de acuerdo a los jugadores” con los que cuenta, piensa que la altura no debe ser un problema.