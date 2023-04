“Trabajo en silencio para seguir ganándome oportunidades”: César Haydar

“Primero que todo feliz por la victoria. Defensivamente el equipo se portó muy bien. Con la pelota siempre fuimos un equipo muy dinámico, que fue el trabajo que hicimos toda la semana. Con la bola y sin la bola. La idea era clara, a la hora de perder la pelota, más cerca teníamos que estar para hacer presión”, expresó.

Haydar, de a poco, se ha ido ganando un lugar en el equipo, luego de un inicio en el que ni siquiera había sido tenido en cuenta para ser inscrito en el equipo. El defensor muestra su felicidad y asegura que la clave ha sido trabajar en silencio.

“Me he venido afianzando. Todos saben que yo fui el último jugador que inscribieron en la nómina. Si estoy aquí es porque soy de la casa y he defendido estos colores a muerte, así como también lo hice en el Barranquilla FC. He recibido críticas, pero el jugador que es criticado siempre tiene como esa espinita y dice: ‘me la tienen adentro, listo, yo me la saco después’. Estoy trabajando en silencio para seguir ganándome oportunidades como las de hoy y la que tuve ante el Chicó. Estoy muy feliz y con ganas de más”, afirmó.