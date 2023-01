Así será el fixture de Junior en la Liga I-2023

La Dimayor publicó este viernes el fixture de la Liga I-2023, el cual se sorteó el pasado jueves, pero que solo hasta ahora se conoció por completo.

Junior debuta el fin de semana del 25 de enero (horario y fecha por confirmar) ante las Águilas Doradas, en el estadio Alberto Grisales de Rionegro.

El primer partido como local del ‘Tiburón’ sería en la segunda jornada, cuando los rojiblancos reciban la visita del Deportivo Independiente Medellín. De poder actuar, ‘Juanfer’ podría debutar ante su nueva hinchada frente el equipo del cual es hincha.

Los clásicos costeños se vivirán en las jornadas 4 y 10, jugándose primero en Barranquilla y luego en Santa Marta.

Mientras que los partidos más atractivos, los que enfrentará a Junior con los llamados equipos grandes, se vivirán en las fechas 7 (vs. América, de visitante), 9 (vs. Santa Fe, de local), 12 (vs. Atlético Nacional, de visitante), 16 (vs. Cali, de visitante) y 17 (vs. Millonarios, de local).

Los dirigidos por Arturo Reyes, que cerrarán la fase Todos contra todos ante el Atlético Huila, en el Guillermo Plazas Alcid de Neiva, tendrá solo dos visitas a la altura, en la quinta fecha cuando visite al Deportivo Pasto y en la 18, cuando vaya al Palogrande Manizales para medir fuerzas con el Once Caldas. De resto recibirá en el ‘Metro’ a Equidad, Santa Fe y Millonarios.

Fixture de Junior en la Liga I-2023

Fecha 1: Águilas vs. Junior

Fecha 2: Junior vs. Medellín

Fecha 3: Bucaramanga vs. Junior

Fecha 4: Junior vs. Unión Magdalena

Fecha 5: Pasto vs. Junior

Fecha 6: Junior vs. Equidad

Fecha 7: América vs. Junior

Fecha 8: Envigado vs. Junior

Fecha 9: Junior vs. Santa Fe

Fecha 10: Unión Magdalena vs. Junior

Fecha 11: Junior vs. Alianza Petrolera

Fecha 12: Nacional vs. Junior

Fecha 13: Junior vs. Chicó FC

Fecha 14: Tolima vs. Junior

Fecha 15: Junior vs. Jaguares

Fecha 16: Cali vs. Junior

Fecha 17: Junior vs. Millonarios

Fecha 18: Once Caldas vs. Junior

Fecha 19: Junior vs. Pereira

Fecha 20: Huila vs. Junior

