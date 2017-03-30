'Destaco las ganas que mostró el equipo, pese a todo lo vivido': Fernel Díaz

Fernel Díaz, técnico interino del Junior, valoró, por encima de cualquier aspecto del juego, las ganas que puso el equipo en el empate 1-1 frente a Millonarios, pese al duro momento que pasa el grupo tanto en lo futbolístico como en lo anímico.

'No tuvimos un buen comienzo. Millonarios nos dominó los primeros 30 minutos, pero el equipo supo reaccionar con el gol y terminó bien la primera parte. En el entretiempo insistimos en que se atrevieran, que tuvieran confianza, no es fácil por el momento que pasa el equipo, por todo lo que pasó esta semana, pero quedan buenas sensaciones al final. El equipo hizo una buena segunda parte, pero queda el sinsabor de no poder lograr el triunfo. Por encima de cualquier cosa Resalto las ganas que puso el equipo', dijo.

Díaz considera que no era un partido fácil, primero, por la capacidad del rival y, segundo, por todo lo que había vivido el equipo en la semana, luego de la salida del técnico Alberto Gamero.

'El fútbol son muchos estados de ánimo y la semana ha sido complicada después de la salida al entrenador, sumado a las críticas que han recibido los jugadores. Uno siente esa tensión en los entrenamientos y en el camerino, previo al compromiso de ayer. El gol fue un envión anímico, el equipo vio que podía, la gente apoyó un poquito más y eso sirvió para que el equipo mejorara un poco. Lástima no haber logrado el triunfo, que hubiese sido importante para la confianza del grupo', expresó.

Fernel aseguró que todas las indicaciones y lo movimientos realizados en el equipo fueron decisión suya, asegurando que el técnico Julio Comesaña solo se limitó a realizar un diagnóstico desde la tribuna.

'El profe fue muy respetuoso en lo que se hizo previo a este juego en los entrenamientos y solo se limitó a realizar un diagnóstico de lo que observó desde la tribuna. El diseño de la nómina fue mío y los movimientos que se realizaron durante el juego también'.

Sobre los gritos e insultos recibidos desde la tribuna, Fernel le dio manejo cordial a la situación. 'Eran mis primera madreadas (risas), las escuché muy atento. La gente siempre se desespera, pide cambios, pero no son conscientes que uno ahí debe demorarte un poquitico para tomar mejores decisiones, más si no conoces bien el equipo, como es mi caso. Pero los entiendo, todo esto también es producto de la situación que se está viviendo', concluyó.