“¿Payasa quién?”: Martha Peralta pide respeto en Comisión Séptima del Senado

En medio de la votación de los impedimentos del tercer debate de la reforma a la salud en la Comisión Séptima del Senado la presidenta de la célula legislativa, la senadora Martha Peralta, del Pacto Histórico, le exigió respeto al senador Honorio Henríquez, del Centro Democrático, quien posteriormente le pidió excusas a la cabeza de la mesa directiva.

Lo que ocurrió fue que mientras ejercía la Presidencia de la Comisión la vicepresidenta de la misma, la senadora Lorena Ríos, de Colombia Justa Libres, llegó a la célula legislativa la presidenta de la Comisión, Martha Peralta, y debido a que se trataba de una sesión aprobada por estatuto de oposición, el senador Henríquez hizo fuera de micrófonos la manifestación que Peralta rechazó de inmediato.

"¿Payasa quién? Constantemente he soportado de parte de usted comportamientos de falta de respeto, me quería vetar en el Magdalena porque según él ese departamento es de él, constantemente me aguanto como presidenta, porque me he sentido maltratada, llamándome payasa. Payaso usted, machista", dijo la legisladora oficialista.