La Ley del Montes | El esperpento electoral

Después de ver el comportamiento y las calidades de algunos congresistas elegidos mediante la figura de las listas cerradas, es claro que no se trata de un buen invento. En el caso del Pacto Histórico los casos más relevantes y notorios son los del senador Álex Flórez y la senadora Isabel Zuleta, quienes llegaron al Congreso por hacer parte del grupo privilegiado de los primeros 20 aspirantes de la lista. En una lista abierta jamás hubieran sido elegidos.

Igual sucede con las listas a la Cámara de Representantes, donde también se colaron aspirantes –hoy congresistas– de todas las pelambres y con muy poca preparación. Su incompetencia en el Congreso es cada día más evidente. Premiar a los amigos, parejas o ex parejas con curules no es precisamente una buena práctica democrática. Quienes llegan al Congreso bajo esta modalidad están allí para pagar favores, no para prestar un servicio al país. De manera que las bondades que dicen que tienen las listas cerradas no son tales.

El senador Roy Barreras, por ejemplo, uno de los grandes promotores y defensores de esta herramienta electoral, es también uno de sus beneficiarios en la lista del Pacto Histórico. Ahí están sus recomendados en el Congreso. ¿Cuántos aspirantes con más méritos y mejores cualidades quedaron por fuera para incluir a los “ahijados políticos” del presidente del Senado?