La Ley del Montes | Petro, 100 días: ¿aprueba o se raja?

En estos primeros 100 días de gobierno, quedó claro que Petro y la ministra de Minas y Energía, Irene Vélez, quieren salvar al mundo de la catástrofe climática.

Ellos decidieron tomar esa bandera. Lástima –eso si– que el mundo no se de por enterado de la lucha altruista de Petro y Vélez. La crisis medioambiental del universo no es por culpa de Colombia, obviamente.

Pero ni Petro ni Vélez lo han querido entender. Y la reforma tributaria lo demuestra, pues lo que pretende es desincentivar y desmotivar la exploración, explotación y exportación de petróleo, que es el principal generador de moneda extranjera que tenemos. Lo que pretenden –y lo van a lograr en cuestión de meses– es torcerle el pescuezo a la única gallina que nos da de comer. Mientras el mundo entero –incluyendo la Venezuela de Maduro– busca darle más bríos a la exploración petrolera, Colombia –que está muy por debajo de Venezuela en esa materia– promueve todo lo contrario: sepultar para siempre la mayor fuente generadora de riqueza del país.

Señor presidente y señora ministra, cómo hacemos para que entiendan que Colombia depende de la exportación de un producto básico: el petróleo. Punto. No hay café, no hay esmeraldas, no hay aguacates, no hay computadores… No hay nada. Solo petróleo, que tampoco es que sea mucho. Por eso es que debemos seguir explorando. Lástima que en estos primeros 100 días de gobierno no lo hayan entendido.