La Ley del Montes | Petro ante el mundo

A los hombres y mujeres del Caribe nos caracteriza el uso de la hipérbole como uno de los recursos más efectivos y efectistas a la hora de comunicarnos. Somos exagerados por naturaleza cuando hablamos. Nadie mejor que Gabriel García Márquez para ejemplarizar cómo nos expresamos quienes hemos nacido en este Caribe inmenso. El Realismo Mágico no es otra cosa que la “recreación” de la realidad, mediante la exageración. En Macondo los aguaceros no duran horas, ni días, sino semanas y años. Las niñas no se “vuelan” con sus novios en noches de luna clara, como les sucede a algunas adolescentes enamoradas, sino que desaparecen en el cielo radiante, envueltas en sabanas blancas, como le aconteció a Remedios La Bella. Macondo es el universo de ese Realismo Mágico de Gabo donde reina la hipérbole. Pero una cosa es la ficción literaria –aunque tenga una buena dosis de realidad– y otra muy distinta es esa realidad vista desde el mundo objetivo y frío de la política.

Cuando Petro exagera en su discurso, su argumento de inmediato pierde peso. El uso recurrente de la hipérbole lo baja de su pedestal de estadista y lo lleva al plano de la caricatura y el ridículo. No es cierto que si Colombia extrae todo su carbón, por ejemplo, como afirmó en París, “la humanidad se acaba”. Eso es mentira. Punto. Esa afirmación no solo no es cierta, sino que carece de verosimilitud. Esa frase en Colombia produce risa, pero en Europa causa preocupación por venir de boca de un jefe de Estado.

En París esas exageraciones se las admitían, celebraban y hasta se las creían a Gabo, pero al presidente Petro no se las creen, sencillamente porque no son ciertas. Ello no significa que no estén preocupados por la crisis climática y no promuevan la transición energética. Obvio que sí. Pero Petro no escribe novelas, sino que gobierna un país. El liderazgo latinoamericano y mundial que pretende Petro se debilita de forma grave cuando se vale de la exageración y –hasta de la fatalidad– en su discurso.

El mundo no se acabará si Colombia extrae todo su carbón o si Venezuela se queda sin petróleo. Petro tampoco es el salvador de la humanidad, aunque él crea que sí lo es.