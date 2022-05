Corrupción: punto clave del debate presidencial

“El presidente debe informar quién se roba la plata”

Se pregunta: “¿Cómo acabamos con esa tanda de ladrones que tienen chequera?”, y se responde: “Cuando usted le quita la chequera queda loco, porque él roba para él y para el que lo puso. Pueden poner al hombre más ‘arrecho’ del mundo: el resultado es que si no tiene plata no puede hacer nada”. Por ello dice que “hay que hacer una conciencia colectiva, todos los días el presidente debe decir al pueblo cómo van las finanzas, quiénes se estaban robando la plata, por qué ahora si hay plata, y fiscal venga para acá”. Concluye que si la corrupción no se acaba, el futuro es negro: “Si no hay con qué atender el hambre, la educación, la vivienda con los servicios, el futuro va a ser negro”.