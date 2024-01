Pérdida de sede de Panamericanos genera un sismo en el Pacto Histórico

Un 'tsunami' de reacciones, rechazos, críticas y cuestionamientos generó la decisión de Panam Sports de retirarle a Barranquilla la sede de los Juegos Panamericanos ante los incumplimientos de pago por parte del Gobierno nacional.

Lea también: Procuraduría requirió al Gobierno por pérdida de los Juegos Panamericanos

Eso provocó que en el mismo Pacto Histórico, partido afín del presidente Gustavo Petro, se generara un sismo político. Todo por el duro choque entre Agmeth Escaf y Gustavo Bolívar.

Desde horas de la tarde del miércoles, cuando se conoció la decisión del presidente de Panam Neven Ilic, Escaf lanzó un duro cuestionamiento al Gobierno nacional advirtiendo el "daño" que le hace a Barranquilla que se haya dejado perder la sede.

"Esto es inconcebible, injustificable e imperdonable. El daño que esta negligencia del Gobierno Nacional le causa a Barranquilla es inconmensurable. Así no es, Gustavo Petro, así no es", señaló representante a la Cámara.

La declaración no le gustó a Bolívar, uno de los más cercanos del jefe de Estado, y le respondió con un refrán: "cría cuervos y te sacarán los ojos".

Le puede interesar: ¿Qué pierde Barranquilla con el retiro de las justas deportivas?

Pero el enfrentamiento no quedó ahí. Escaf señaló: "Ya te estabas demorando, Gustavo Bolívar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con Gustavo Petro ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he estado firme con él siempre. Y sigo firme".

Ya te estabas demorando @GustavoBolivar. No me extrañaría que empezara tu bodega a atacarme nuevamente. Mi lealtad con @petrogustavo ha sido a prueba de todo, hasta de gente como tú del mismo Pacto que ha intentando desprestigiarme desde el día uno sin ninguna razón. Ahí he… https://t.co/p0BDHONc7o — AGMETH ESCAF (@agmethescaf) January 4, 2024

Sin embargo aclaró que siempre defenderá a Barranquilla: "Te guste o no, me da igual, mi ciudad está primero. Los juegos se deben recuperar, cualquier otra cosa es inaceptable".

Pero Bolívar se mantuvo en una férrea defensa del mandatario y argumentó que como presidente de la República "tiene mil frentes por atender".

"Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores. En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El Pte ordenó hacer los juegos y está entusiasmado y comprometido con ellos", sostuvo.

Un presidente tiene mil frentes por atender. Imposible que esté al tanto de la minucia. Para eso delega en sus ministros y directores.

En el caso de los Panamericanos la responsabilidad recae en la ministra y el alcalde Pumarejo. El Pte ordenó hacer los juegos y está… https://t.co/bPB2sXASXL — Gustavo Bolívar (@GustavoBolivar) January 4, 2024

Asimismo, en diálogo con Blu Radio, Escaf arremetió contra la ministra del Deporte Astrid Gutiérrez y señaló que "le quedó grande" el tema de los Panamericanos. Además aseguró que esto no debe tener tinte político.

“A la ministra le quedó grande asegurar los Juegos Panamericanos. Asegurarlos no era solamente decir he superado la etapa en la que si se hacían o no se hacían. (…) La molestia muy grande frente a la administración de la ministra frente a lo que era asegurar los Juegos Panamericanos y hoy, entonces, estamos en la boca de todo el mundo a nivel deportivo, que nos quedan grandes hacer este tipo de procesos”, cuestionó.