¿Qué pierde Barranquilla con el retiro de las justas deportivas?

La esperanza no se ha perdido. Aunque Panam Sports anunció la decisión de retirar la sede de los Juegos Panamericanos 2027 a Barranquilla, el alcalde Alejandro Char sostuvo que desde el Gobierno nacional se vienen adelantando las gestiones pertinentes para subsanar la deuda con Panam Sports.

“He recibido un mensaje directo del presidente Gustavo Petro, que se está comunicando directamente con el presidente de Chile (Gabriel Boric) para que interceda y poder solventar esto”, sostuvo el mandatario distrital.

De acuerdo con Char, se registró un “impasse” que imposibilitó el giro de los 4 millones de dólares el pasado 30 de diciembre, tal como estaba contemplado en el acuerdo logrado en octubre del año anterior.

“Los recursos están, hubo un impasse en Hacienda Pública, porque debieron girarse 4 millones de dólares y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás decirlo extraño, pero no se dio cuando ya tenía la orden presidencial. Entonces la plata se tiene ya hoy, se tiene completa”, dijo.

También recalcó que con la cancelación de los Panamericanos, el gran “derrotado” es el deporte colombiano.

Fue enfático al decir que los Panamericanos han sido una prioridad desde su llegada a la Alcaldía: “Ayer mismo (martes) le dije a Neven Ilic que si el problema era de Plata, Barranquilla la ponía toda, que sí la girábamos hoy (miércoles)”.

En ese sentido, Char agregó que “esto es un tema que transciende lo económico, es un poco de hacer lobby a otro nivel. Yo espero que el presidente, con sus buenos oficios, con el interés que nos ha demostrado, logre una jugada donde gane el deporte”.

Recalcó que el Gobierno nacional y el presidente Petro tiene la intención de apoyar el proceso para albergar las justas deportivas: “Lo que faltó fue girar el dinero en el momento que se debía, que era antes del 31 de diciembre y qué hay otra cuota para el 31 de enero. Entonces yo creo que esto es una discusión más a otro nivel”.

Se mostró esperanzado en que “prontamente habrá buenas noticias”. Y también recordó que desde su anterior periodo se han venido adelantando gestiones para que Barranquilla sea sede de estas justas deportivas.

A su turno, el gobernador Eduardo Verano lamentó la decisión adoptada por Panam Sports. El mandatario departamental sostuvo que esta decisión genera un impacto negativo para la ciudad y el departamento.

“Se pierde una gran oportunidad para el deporte, el turismo y el desarrollo económico de Barranquilla, el Atlántico, la región Caribe y Colombia”, expuso.