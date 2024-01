Pérdida de los Panamericanos: “vergonzoso”, “absurdo”, “fracaso”, “papelón”

Francisco Vélez

Periodista deportivo de Espn y RCN Radio

“El gobierno siempre mostró poca voluntad para los Juegos. La potencia mundial de la vida los vio con ojos de desprecio. Es triste esta actitud mezquina hacia los Juegos más importantes después de los Olímpicos en esta parte del mundo”.

Nicolás Samper

Periodista

“Colombia: el país de los papelones”.

José Hugo Illera

Periodista Win Sports

“Con la pérdida de la sede de los Panamericanos, no pierde Barranquilla, pierde todo un país de organizar los segundos juegos más importantes del mundo. Está claro que no hubo voluntad del Gobierno Nacional, teniendo el dinero destinado y con el compromiso de hacer el pago, simplemente no lo hicieron. Hay que exigirle al Presidente de la República que explique la situación, aunque particularmente no le creería ninguna de las razones”.

Eduardo Cifuentes

Periodista deportivo Noticias RCN

“Este gobierno de @petrogustavo es una payasada y otra derrota de su “administración”. @PanamSports es una organización seria, que lo que dice lo cumple, y por incumplimiento del Gobierno Nacional en los pagos, Barranquilla perdió la sede de los Juegos Panamericanos 2027”.

Steven Arce

Director del Diario AS

“Si hay un verdadero motor de cambio, es el deporte. La realidad de miles de jóvenes ha dado un salto gracias al deporte. Esto es una bofetada a ese pilar fundamental de juventud y vida. Un fracaso mayúsculo”.