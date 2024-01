Estamos tristes, pero no perdemos las esperanzas: Char sobre Panamericanos

La esperanza no se ha perdido. Aunque Panam Sports anunció la decisión de retirar la sede de los Juegos Panamericanos a Barranquilla, el alcalde Alex Char sostuvo que desde el Gobierno nacional se vienen adelantando las gestiones pertinentes para subsanar la deuda con Panam Sports.

“He recibido un mensaje directo del presidente Gustavo Petro, que se está comunicando directamente con el presidente de Chile (Gabriel Boric) para que interceda y poder solventar esto”, dijo el mandatario distrital.

De acuerdo con Char, se registró un “impasse” que imposibilitó el giro de los 4 millones de dólares el pasado 30 de diciembre, tal como estaba contemplado en el acuerdo logrado en octubre del año anterior.

“Los recursos están, hubo un impase en Hacienda Pública, porque debieron girarse 4 millones de dólares y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás decirlo extraño, pero no se dio cuando ya tenía la orden presidencial. Entonces la plata se tiene ya hoy, se tiene completa”, dijo.

Recalcó que con la cancelación de los Panamericanos, el gran “derrotado” es el deporte colombiano.

“En esta llamada que acabo de recibir de Presidencia de la República, veo todo el interés del gobierno en querer ayudar a sacar esto adelante. No perdamos la esperanza, el presidente está muy interesado, me lo mandó a decir, en sacarlo adelante. Sabe de la importancia de esta gesta deportiva para el deporte colombiano, para el turismo y el comercio”, agregó.

Noticia en desarrollo...