Recuperar sede de los Panamericanos, la orden de Petro a su gabinete

Una instrucción precisa: recuperar la sede de los Juegos Panamericanos. Esa ha sido la solicitud hecha por el presidente Gustavo Petro a su equipo de gobierno en la tarde de este miércoles.

De acuerdo con medios capitalinos, el jefe de Estado realizó esta solicitud luego de que Panam Sports comunicara su decisión de despojar a Barranquilla de la organización de las justas de 2027.

Ante la tormenta que ha generado la decisión, el mandatario de los colombianos ha pedido a los funcionarios de su gobierno que hagan “hasta lo imposible” para garantizar que la capital del Atlántico albergará las justas deportivas.

Según fuentes de la Casa de Nariño citadas por la Revista Semana y Blu Radio, el jefe de Estado no había dado la instrucción de incumplir con el pago de 4 millones de dólares. Dicha transacción debía haberse hecho efectiva hasta el 30 de diciembre, tal lo pactado en octubre del año anterior.

Cabe destacar que el alcalde Alejandro Char, en la tarde de este miércoles, sostuvo que el Gobierno nacional viene adelantando las gestiones pertinentes para superar el impasse que se generó por el no giro de los recursos.

“Los recursos están, hubo un impase en Hacienda Pública, porque debieron girarse 4 millones de dólares y no se hizo. Un trámite, no sé, por demás decirlo extraño, pero no se dio cuando ya tenía la orden presidencial. Entonces la plata se tiene ya hoy, se tiene completa”, expuso el mandatario distrital.