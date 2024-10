La exalcaldesa de Bogotá, Claudia López, denunció este viernes a través de sus redes sociales que fue 'deportada' de manera 'arbitraria' y 'bajo amenazas' de Venezuela, previo a las elecciones presidenciales del próximo domingo 28 de julio.

López publicó un video en su cuenta de X (antes Twitter) en el que se le ve a bordo del avión en el que al parecer las autoridades venezolanas la enviaron de regreso a Colombia, poco después de que hubiera aterrizado en Caracas.

'Venezuela está a pocas horas de lograr su libertad, y derrotar el régimen dictatorial de Maduro. No se rindan hermanos venezolanos! Estamos con ustedes, sus familias, sus hijos. Hoy me deportaron arbitrariamente y bajo amenazas. Pero la campaña lbertadora de Venezuela no la pueden deportar! Adelante!', escribió Claudia López.

La exmandataria de la capital colombiana también le envió un mensaje a la líder opositora venezolana María Corina Machado y a Edmundo González, candidato de la oposición para los comicios presidenciales.

'A @MariaCorinaYA y @EdmundoGU y a todos los venezolanos mi cariño, apoyo y solidaridad siempre', sostuvo.

En el video se observa a Claudia López caminando dentro del avión mientras dice en voz alta: 'Este país va a volver a ser libre, no se preocupen', y los demás pasajeros aplauden.

'Así estarán de aculillados que nos sacan deportados. Este régimen se va a acabar el domingo', agrega.