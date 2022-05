Reacciones al tiroteo en la escuela de Texas en el que murieron 21 personas

El expresidente Barack Obama dijo que Estados Unidos “está paralizado, no por el miedo, sino por un lobby de armas y un partido político que no ha mostrado voluntad de actuar de ninguna manera que pueda ayudar a prevenir estos tragedias".

Across the country, parents are putting their children to bed, reading stories, singing lullabies—and in the back of their minds, they’re worried about what might happen tomorrow after they drop their kids off at school, or take them to a grocery store or any other public space. — Barack Obama (@BarackObama) May 25, 2022

LeBron James, la estrella de la NBA, también envió sus condolencias a las familias de las víctimas del tiroteo en Uvalde.

"¿Cuándo suficiente es suficiente?", preguntó James. "Estos son niños y los seguimos poniendo en peligro en las escuelas. En serio, en las escuelas, que se supone que deberían ser el lugar más seguro".

My thoughts and prayers goes out to the families of love ones loss & injured at Robb Elementary School in Uvalde, TX! Like when is enough enough man!!! These are kids and we keep putting them in harms way at school. Like seriously "AT SCHOOL" where it's suppose to be the safest! — LeBron James (@KingJames) May 24, 2022

“Dos días de indignación en Twitter no harán que esto pare. Cuando entres a las cabinas de votación en otoño, VOTA A FAVOR DEL CONTROL DE ARMAS”, trinó el escritor estadounidense Stephen King.

2-day Twitter outrage doesn’t cut it. When you step into the voting booth this fall, VOTE GUN CONTROL. — Stephen King (@StephenKing) May 24, 2022

La cantante Taylor Swift también rechazó en sus redes sociales la masacre y escribió: “Dos días de indignación en Twitter no harán que esto pare. Cuando entres a las cabinas de votación en otoño, VOTA A FAVOR DEL CONTROL DE ARMAS”.