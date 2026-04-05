Transportistas y agricultores mexicanos anunciaron que el paro nacional programado para este lunes 6 de abril se mantiene firme, con bloqueos previstos en carreteras y puntos estratégicos en 20 estados, mientras exigen mayor seguridad, freno a las extorsiones y cumplimiento de compromisos del Gobierno.

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En un pronunciamiento conjunto, la Asociación Nacional de Transportistas (ANTAC) y el Frente Nacional para el Rescate del Campo Mexicano sostuvieron que la decisión del paro, que empezará desde las 7:00 hora local (13.00 GMT), responde al “abandono, la inseguridad y la falta de condiciones dignas” para quienes mueven mercancías en México, así como por la crisis que amenaza el abasto y los precios de alimentos.

En la nota, los transportistas afirmaron que en las carreteras los robos, homicidios, desapariciones y extorsiones forman ya parte de la vida cotidiana del sector, y denunciaron además corrupción en retenes, altos costos de operación —en especial por el combustible— y ausencia de respaldo para las familias de operadores fallecidos.

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A esas exigencias sumó la seguridad permanente en carreteras federales, alto a la extorsión y la corrupción en retenes, condiciones justas para el transporte de carga, apoyo a las familias de víctimas de la inseguridad y la eliminación del impuesto especial sobre producción y servicios (IEPS) al diésel para el sector.

En tanto, los campesinos añadieron advertencias de la caída de la producción nacional por importaciones desleales y de mala calidad, altos costos, sequías y bajos precios de las cosechas, el control del mercado por grandes empresas que pagan barato a productores y venden caro consumidores.

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Además, señalaron que han observado incrementos en fertilizantes, diésel y todos los insumos y servicios derivados de la guerra en Irán, además de la falta de financiamiento y apoyos suficientes para el campo mexicano.

Entre otras demandas de ambos sectores destacaron la creación de una fiscalía especializada para la denuncia de delitos de transporte de carga pesada, sacar los granos básicos del Tratado entre México, Estados Unidos y Canadá (T-MEC) y detener ya las importaciones indiscriminadas.

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Además, establecer precios justos que permitan a los productores recuperar los costos y obtener un ingreso digno para sus familias, la creación de un banca de desarrollo para el campo, la creación de una nueva política pública para el desarrollo de un modelo agroalimentario que haga visible y menos dependiente nuestra agricultura y alimentación.

También dar tratamiento al sorgo como producto básico y estratégico, reiniciar y concluir el pago de los apoyos directos a productores de trigo y maíz que se encuentran rezagados desde 2023 y respuesta a demandas presentadas por productores de cada estado el pasado 1 de abril.

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Entre las vías que distintos reportes mencionan como posibles puntos de bloqueo figuran las autopistas que conectan a la capital Ciudad de México con los estados de Querétaro, Pachuca, Puebla y la ciudad de Cuernavaca, en el estado de Morelos.

Asimismo, la vía corta a Chihuahua, la carretera federal 45 Panamericana, la Culiacán-Mazatlán, la Salamanca-Celaya, la federal 49 entre Zacatecas y San Luis Potosí, la autopista de Occidente y la Morelia-Pátzcuaro.

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El movimiento, que asegura será pacífico, sostiene que no busca confrontarse con la ciudadanía, sino presionar para que se atienda una crisis que, a su juicio, pone en riesgo tanto al transporte como al abasto nacional.

“Sin productores y sin transporte, no hay alimentos”, advirtió la organización en su pronunciamiento.