Israel atacó este miércoles, en el día 19 de la guerra, las instalaciones gasísticas de Pars Sur, que forman parte del mayor yacimiento de gas del mundo que comparten Irán y Catar, y mató al ministro iraní de Inteligencia, Ismail Jatib.

Además, los ataques siguen sin ninguna señal de desescalar y este miércoles han dejado dos nuevos muertos en Israel, dos señores mayores por un ataque con una bomba de racimo.

Este es el resumen de lo más importante de la jornada:

Israel ataca el mayor yacimiento de gas del mundo

El proyectil lanzado por Israel alcanzó una parte de las instalaciones de gas, provocando incendios en varias zonas que han sido contenidos por los bomberos. Irán dice que “la situación en la zona está ahora completamente bajo control” y que el ataque no ha dejado víctimas. Pero las autoridades no han informado de si el suministro de gas de este yacimiento, que junto al adyacente de North Field (que comparte con Catar) es el mayor del mundo, se ha parado o alterado.

Lo que sí se sabe es que Irak perdió 3.100 megavatios de capacidad de generación eléctrica tras el anuncio de la interrupción total de la importación de gas natural desde Irán que alimentaba su producción, lo que abre la amenaza de una caída de la red, según el Ministerio de Electricidad iraquí.

Ante este ataque, el Ejército iraní calificó el ataque como “un crimen de guerra” y advirtió que “no quedará impune”.

“Como ya advertimos, si la infraestructura de combustible, energía, gas y economía de nuestro país es atacada por los sionistas estadounidenses, atacaremos con vehemencia la fuente de la agresión y al enemigo”, dijo un portavoz del Cuartel General Central de Jatam al Anbiya a través de la agencia de noticias Fars.

El asesinato del ministro de Inteligencia

Tras el asesinato ayer del que fuera uno de los hombres más fuertes de Irán, Alí Lariyani, Israel mató en uno de los bombardeos de anoche al ministro de Inteligencia del país, Ismail Jatib.

Jatib era la referencia del aparato de seguridad de la República Islámica de Irán estos últimos años. Clérigo chií, con estudios de jurisprudencia en el Seminario Islámico de Qom, Jatib fue alumno de figuras clave como el líder supremo, Alí Jamenei, y ejercía como ministro de Inteligencia desde agosto de 2021, cargo desde el que dirigía los servicios de inteligencia encargados de la seguridad interna, la contrainteligencia y operaciones exteriores.

¿Quién queda vivo en el poder en Irán?

Sin Lariyani, el político que puede ocupar su vacío es el presidente del Parlamento, Mohamad Baqer Qalibaf, un exmiembro de la Guardia Revolucionaria considerado un conservador pragmático, o el jefe del poder judicial iraní, Golamhosein Mohseni Eyei, una figura ultraconservadora.

El asesinato de tantos altos cargos también puede abrir la puerta de nuevo a políticos que se encontraban al margen del poder, como es el caso del expresidente Hasán Rohaní (2013-2021), una figura moderada y pragmática bajo cuyo gobierno se firmó el acuerdo nuclear de 2015.

O el ultraconservador Saeed Jalili, rival de Pezeshkian en las elecciones de 2024, quien ha mantenido un perfil muy bajo las últimas semanas, pero que tiene un gran peso entre los sectores más duros de la República Islámica.

Y finalmente está el nuevo líder supremo de Irán, Mojtaba Jameneí, a quien no se ha visto en público ni escuchado desde su elección la semana pasada y que hoy mandó mensajes de condolencias por los líderes asesinados el martes.

Siguen los ataques

- En Irán: Además del ataque en Pars Sur, la central nuclear de Bushehr, en la costa, ha sido alcanzada por un proyectil que según el OIEA no ha dejado daños o víctimas.

- En Israel: Los equipos de bomberos intervinieron esta madrugada en 34 incidentes, ocho de ellos graves y uno que causó dos muertos consecuencia del impacto de un misil (una bomba de racimo) en la parte superior de una vivienda en Ramat Gan. También tres aviones privados en el aeropuerto Ben Gurión de Tel Aviv resultaron dañados.

- En Líbano: En las últimas horas, 56 personas han muerto en bombardeos, entre ellos un director de programas en la televisión local Al Manar, y su esposa. En total, el balance oficial se eleva a 968 muertos.

Y también en Irak

Irán volvió a atacar la embajada estadounidense en Bagdad con seis drones, cuatro de los cuales fueron derribados, mientras que dos impactaron en los alrededores del complejo diplomático, según fuentes del Ministerio de Interior iraquí.

Ante estos ataques a la Zona Verde, la OTAN informó de que está “ajustando” su misión en Irak, en la que participa España entre otros aliados, al considerar que la seguridad de su personal es “primordial”. España ya está preparando la evacuación y reubicación de los militares desplegados en Irak.

Nadie habla de paz

Ninguna de las partes muestra signos de ceder y el Ejército israelí aseguró este miércoles que tiene “planes específicos” para seguir atacando a la República Islámica de Irán “durante las próximas semanas”.

“Estamos preparados para operar durante las próximas semanas. No quiero dar plazos más concretos porque estamos hablando públicamente y sabemos que nuestros enemigos intentan averiguarlo”, dijo hoy Nadav Shoshani, portavoz de las Fuerzas de Defensa de Israel, en un encuentro virtual.

- Para Rusia, la guerra contra Irán no tiene justificación ni razones objetivas. “El conflicto no beneficia a ninguna de las partes. “Carece de justificación y de razones objetivas”, dijo Nikolái Pátrushev, asesor del presidente ruso, Vladímir Putin.

- Francia dijo que el régimen iraní tiene que realizar concesiones radicales para que sea posible poner fin a la guerra a través de una solución política. “El régimen iraní tiene que hacer concesiones y cambiar radicalmente de postura para que pueda haber una solución política que permita la coexistencia pacífica de Irán con su entorno regional y permita a la población iraní decidir sobre su futuro”, dijo el ministro de Exteriores, Jean-Noël Barrot.