La Asamblea de Expertos de Irán, un órgano clerical de 88 miembros, eligió el pasado domingo a Mojtaba Jamenei como nuevo líder supremo del país asiático, tras la muerte de su padre, el ayatolá Ali Jamenei, a causa de los bombardeos de Estados Unidos contra Irán. El líder iraní falleció, junto a su esposa, nieta y otros familiares, el primer día de la guerra.

La designación fue anunciada por medios estatales iraníes, que señalaron que el nombramiento se produjo mediante una votación decisiva del órgano clerical, encargado de elegir al máximo dirigente de la República Islámica.

La Asamblea de Expertos llamó a los iraníes a mantener la unidad nacional y a respaldar al nuevo dirigente, “especialmente a las élites e intelectuales de los seminarios y universidades”.

Cabe señalar, que Mojtaba Jamenei nunca se ha presentado a elecciones ni ha ocupado cargos públicos sometidos a votación.

El hombre, de 56 años, no se encontraba en el complejo de su padre en Teherán en el momento del ataque, por lo que logró sobrevivir a la ofensiva, perpetrada el sábado 28 de febrero.

¿Quién es Mojtaba Jamenei?

Mojtaba Jamenei es considerado un ‘outsider’ dentro del clero, ya que durante décadas ha sido una figura influyente dentro del círculo íntimo del poder en Irán, aunque nunca ha ocupado el poder democráticamente.

Su influencia ha estado ligada principalmente a sus estrechos vínculos con el poderoso aparato de seguridad del país, en particular con el Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica (CGRI).

Cabe destacar que en los últimos años, su nombre había sido mencionado con frecuencia como posible sucesor de su padre, quien gobernó Irán durante más de tres décadas después de asumir el liderazgo en 1989, tras haber sido presidente durante casi ocho años.

Sin embargo, analistas señalan que la llegada de Mojtaba Jamenei al poder puede significar que las facciones más radicales del ‘establishment iraní’ mantengan el control del sistema político, reduciendo las probabilidades de negociaciones o acuerdos con sus adversarios internacionales a corto plazo .