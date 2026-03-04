El fiscal general adjunto de EE. UU., Todd Blanche, aseguró este martes que la información difundida hoy que asegura que el Gobierno de Donald Trump prepara una imputación por supuesta corrupción contra la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, es “falsa”.

La afirmación llega después de que la agencia Reuters, citando cuatro fuentes anónimas, informara que Washington está preparando en secreto una acusación penal contra Rodríguez por supuesto lavado de dinero con la meta de cimentar su influencia sobre la líder chavista, a la que el propio Trump ha alabado varias veces por su labor al frente del país caribeño en los dos últimos meses.

“Completamente falso esto de Reuters. No estoy seguro como una información así de falsa acaba siendo publicada”, escribió Blanche en un mensaje en X que va acompañado de una captura de pantalla del artículo en cuestión.

Según lo reportado, el Gobierno Trump querría abanderar los cargos para advertir a Rodríguez de que podría acabar procesada si no cumple las exigencias del Ejecutivo del republicano, que ha optado por ella para pilotar la primera fase de transición en Venezuela a raíz de la operación militar del Pentágono que capturó en enero al expresidente, Nicolás Maduro, que aguarda ahora un juicio federal en Nueva York por conspiración y narcoterrorismo.

Según las fuentes consultadas por la agencia, Rodríguez ha sido ya informada por Washington.

El dossier que supuestamente está preparando el Departamento de Justicia estadounidense se centraría en el presunto lavado de dinero relacionado con la petrolera estatal venezolana, Pdvsa, entre 2021 y 2025.