Rusia celebró este lunes 23 de febrero el Día del Defensor de la Patria en el que el Kremlin rindió homenaje a los casi dos millones de soldados que han combatido durante los últimos cuatro años en Ucrania sin lograr la esperada victoria.

El presidente ruso, Vladímir Putin, presidió una ceremonia de condecoración militar después de hacer una ofrenda floral en la Tumba al Soldado Desconocido a los pies de las murallas del Kremlin.

MAXIM SHIPENKOV / POOL/EFE El presidente ruso, Vladimir Putin (derecha), asiste a una ceremonia de colocación de coronas de flores en la Tumba del Soldado Desconocido, cerca del Muro del Kremlin, durante las celebraciones nacionales del "Día del Defensor de la Patria" en Moscú, Rusia.

Una segunda movilización en el horizonte

En víspera del cuarto aniversario, que se cumplirá el martes, la prensa libre informó de que Putin se plantea seriamente declarar una nueva movilización, ya que por primera vez el ejército ruso pierde más hombres de los que recluta.

Según fuentes independientes, los rusos habrían perdido en total más de 300.000 hombres para un total de más de un millón de bajas, mientras Moscú sitúa las bajas ucranianas en 1,5 millones.

Este llamamiento a filas sería diferente al que Putin decretó en septiembre de 2022 y que provocó el exilio de casi un millón de hombres en edad militar, lo que supuso un serio revés para la campaña militar del Kremlin.

Para ello, recurrirá a la ley sobre protección de infraestructuras críticas, que le permite movilizar hasta dos millones de reservistas -hombres que cumplieron en su momento el servicio militar y que se apuntaron a la reserva-, que podrían ser enviados a las regiones ucranianas anexionadas por Moscú.

Las dudosas cuentas del Estado Mayor ruso

Mientras, el Estado Mayor ruso rindió cuentas sobre la marcha de la conocida como ‘operación militar especial’, en la que sus tropas habrían tomado 900 kilómetros cuadrados y 42 localidades en lo que va de año.

Además, el ejército ruso habría conquistado 6.700 kilómetros cuadrados de territorio ucraniano y más de 300 localidades en todo 2025, lo que incluye las regiones de Járkov y Sumi, donde Moscú estaría creando una franja de seguridad.

“Todos los intentos del régimen de Kiev y sus patrocinadores occidentales de frenar el avance de nuestras tropas han fracasado”, dijo el general Serguéi Rudskói, número dos del Estado Mayor.

Como gran novedad, Moscú asegura que controla “más de la mitad” del bastión de Kostiantínivka -70.000 habitantes antes de la guerra-, crucial para el avance hacia el norte de la región de Donetsk bajo control de Kiev.

Estimaciones independientes

Todas estas cifras son puestas en duda no sólo por analistas independientes, expertos occidentales y el Instituto para el Estudio de la Guerra (ISW, según sus siglas en inglés), sino por los propios blogueros militares rusos.

Según las estimaciones del ISW, el ejército ruso sólo se ha infiltrado “en el 7 %” del área de Kostiantínivka y habría avanzado 13-15 kilómetros diarios en 2025 a un coste de 83 bajas por kilómetro cuadrado conquistado.

Eso sí, admite que los rusos se encuentran a menos de 20 kilómetros -ellos hablan de 12 kilómetros- del sur de la capital homónima de la región de Zaporiyia, bajo control de Kiev.

Mientras, el ejército ucraniano habría logrado recuperar más de 200 kilómetros cuadrados en febrero, su mayor ganancia territorial desde mediados de 2023, lo que los expertos relacionan con la desconexión de las terminales de internet satelital Starlink de Elon Musk para las tropas rusas.

El aniversario también coincide con las restricciones impuestas a la red de mensajería Telegram, que algunos analistas vinculan con el intento del Kremlin de acallar las crecientes críticas de blogueros y militares rusos contra el Estado Mayor, la contracción de la economía y una futura movilización.