La Fiscalía española ha pedido al Gobierno las gestiones necesarias para impedir el acceso desde España a páginas web de 13 empresas del extranjero (México, Colombia y otros países) que ofrecen y realizan prácticas comerciales ilegales sobre gestación subrogada.

Según un comunicado emitido este miércoles, el Ministerio Público se ha dirigido a la Secretaría de Estado de Igualdad en virtud de denuncias presentadas por entidades privadas y públicas, y en las que también ha intervenido el Defensor del Pueblo, pues se trata de una práctica prohibida totalmente en España.

Son empresas establecidas en países no pertenecientes a la Unión Europea (UE). Entre ellas destacan Success-Maternidad Subrogada, Go4Baby, Tammuz Family, Circle Surrogacy, Growing Generations o Surrogacy Beyond Borders; y la mayoría operan en países como Georgia, Ucrania, México, Colombia, Canadá o Estados Unidos.

La ley española sobre técnicas de reproducción humana asistida (2006) dice: “Será nulo de pleno derecho el contrato por el que se convenga la gestación, con o sin precio, a cargo de una mujer que renuncia a la filiación materna a favor del contratante o de un tercero”.