Un avión con 311 migrantes venezolanos repatriados desde Estados Unidos llegó este viernes a Venezuela, como parte de la Gran Misión Vuelta a la Patria, el programa estatal que gestiona los retornos al país suramericano.

El Ministerio de Interior y Justicia informó en su cuenta de Instagram que el grupo de migrantes está conformado por 262 hombres, 39 mujeres, 9 infantes y una adolescente.

El vuelo fue operado por la aerolínea estadounidense Eastern, desde Phoenix, Arizona, y aterrizó en el Aeropuerto Internacional Simón Bolívar de Maiquetía, que sirve a Caracas.

En su publicación, la cartera de Estado reiteró su compromiso a “garantizar una transición exitosa” para la reintegración de los venezolanos que regresan al país.

Los migrantes fueron recibidos por la presidenta del programa Vuelta a la Patria, Camilla Fabri, quien es esposa del exministro y empresario Alex Saab, una de las personas más cercanas al presidente Nicolás Maduro.

En su Telegram, Vuelta a la Patria indicó que este es el vuelo 108 desde que Caracas y Washington suscribieron un acuerdo migratorio a inicios del año pasado, que se mantuvo incluso en medio de las tensiones por el despliegue militar estadounidense en el mar Caribe.

De acuerdo a cifras del Gobierno, reportadas el miércoles por el Ministerio de Comunicación e Información, más de 20.000 personas han regresado al país suramericano en el marco de este programa.