Una profesora francesa de secundaria se encuentra en estado grave tras haber sido apuñalada este martes por un alumno en el aula y el agresor, de 14 años, ha sido detenido por tentativa de asesinato.

“Una profesora ha sido víctima de una agresión con arma blanca en un centro de secundaria de Sanary-sur-Mer. Mis pensamientos están inmediatamente con la víctima, su familia y toda la comunidad educativa, cuya profunda conmoción comparto”, indicó en sus redes sociales el ministro de Educación francés, Édouard Geffray, quien anunció que se desplazará al lugar “inmediatamente”.

“Comparto el temor de la comunidad educativa, las familias y los alumnos”, expresó también el titular de la cartera de Interior, Laurent Nuñez.

El suceso ocurrió en el centro educativo La Guicharde de esa localidad costera de la región de Provenza-Alpes-Costa Azul, cercana a la ciudad de Tolón (sureste).

La víctima, que fue trasladada de urgencia al hospital, tiene unos sesenta años, era profesora de artes plásticas y recibió tres puñaladas, en especial en el abdomen.

En declaraciones a la prensa, el fiscal de Tolón, Raphaël Balland indicó que el suceso se produjo alrededor de las 14.00 horas (13.00 GMT), en plena clase ante una veintena de alumnos, y que al incidente por el momento no se le achaca “ninguna connotación política o religiosa”.

“Solo se sabe que últimamente había habido tensiones” entre la profesora agredida y el alumno, completó Balland.

Detalló que el menor, que cumplirá 15 años en marzo, no tenía antecedentes por violencia, tan solo por problemáticas relacionadas con su entorno familiar.

El agresor intentó escapar tras apuñalar a la docente, pero fue atrapado en el patio por personal del centro.

Junto a Balland compareció el prefecto (delegado del Gobierno) del departamento del departamento de Var, Simon Babre, quien aseguró que el centro educativo se caracteriza por un ambiente “tranquilo”.

Las clases no tendrán lugar mañana miércoles de manera normal en La Guicharde, pero estará abierto con un dispositivo de acogida y con servicios de asistencia psicológica para los alumnos y el personal.

Francia ha experimentado varios sucesos como este en los últimos años, con arma blanca y dentro de las escuelas, tanto con profesores como víctimas como en forma de agresiones entre alumnos.