La líder opositora venezolana María Corina Machado afirmó este domingo que no cree que su vida corra peligro si regresa a Venezuela, gracias a la “presión” que Estados Unidos ejerce sobre el Gobierno interino encabezado por Delcy Rodríguez.

“Las cosas están cambiando muy rápido en Venezuela. Si me hubieran capturado antes de irme, probablemente me habrían desaparecido o algo peor”, declaró la ganadora del Premio Nobel de la Paz 2025 en una entrevista con la cadena CBS.

“En este momento, no creo que se atrevan a matarme debido a la presencia, la presión y las acciones de Estados Unidos”, agregó Machado, quien actualmente se encuentra exiliada en Washington, aunque ha expresado su deseo de volver al país suramericano cuanto antes.

La dirigente opositora señaló que desconoce “cuántas posibilidades tendría” de desplazarse libremente dentro del territorio venezolano, pero aseguró que el chavismo “tendría mucho miedo” de atentar contra su vida, ya que “el régimen conoce la conexión” que ella mantiene con el Gobierno de Donald Trump.

El sábado, al ser preguntado sobre si Machado debería poder volver a Venezuela, Trump sugirió que podría “juntar” al chavismo y a la oposición para acercar posturas.

“Tenemos que hacer algo con esto. Quizás juntar a las partes y hacer algo. Ella (Machado) es una muy buena persona y, al mismo tiempo, el liderazgo actual (Delcy Rodríguez) está haciendo un muy buen trabajo”, afirmó.

La embajadora estadounidense Laura Dogu llegó el sábado a Caracas para reabrir la misión diplomática de Estados Unidos en Venezuela, cerrada desde hace siete años tras la ruptura de relaciones diplomáticas entre ambos países.

Su llegada se produjo un día después que Delcy Rodríguez anunciara una amnistía general para todos los presos políticos y el cierre del Helicoide, temido centro de detención por las torturas y abusos de los derechos humanos.