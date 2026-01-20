Guillermo Salatino, reconocido relator, analista y escritor especializado en tenis, falleció el pasado 17 de enero de 2026 a los 80 años, tras sufrir un paro cardíaco mientras permanecía internado en una clínica, donde estaba esperando una cirugía de cadera.

Con una trayectoria que abarcó casi cinco décadas, Salatino fue uno de los grandes divulgadores del tenis argentino en el mundo. Cubrió más de un centenar de torneos de Grand Slam y dejó su huella en medios como Radio Continental, Radio Mitre, Radio La Red, Fox Sports y Win Sports, donde participó como comentarista invitado en importantes competencias internacionales.

Asimismo, Guillermo Salatino no solo fue relator, sino también columnista y autor de múltiples publicaciones especializadas. Su estilo didáctico, su rigurosidad periodística y su pasión por el deporte blanco lo convirtieron en una referencia obligada para colegas y aficionados.

A pesar de haber anunciado en 2022 que reduciría sus viajes por razones de salud, en 2025 aún acompañó al equipo argentino en series de Copa Davis disputadas fuera del país, demostrando que su vínculo con el tenis iba mucho más allá del trabajo.

La Asociación Argentina de Tenis confirmó oficialmente su fallecimiento mediante un comunicado en el que destacó su rol fundamental en la difusión del tenis nacional a nivel internacional y su influencia en la formación de nuevas generaciones de periodistas deportivos.

Desde la entidad remarcaron su legado profesional y enviaron un mensaje de acompañamiento a sus familiares y amigos en este difícil momento.

Tras conocerse la noticia, periodistas, deportistas y medios de comunicación expresaron su pesar por la partida de quien fue considerado un verdadero maestro del periodismo deportivo. J.J. Miranda, periodista de Win Sports, recordó su experiencia junto a Salatino durante la Copa Davis 2023 y destacó su calidad humana y profesional.