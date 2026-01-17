La presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, anunció este viernes vía Telegram la salida del barranquillero Alex Saab del gabinete. El polémico empresario -quien estuvo preso en Estados Unidos desde octubre de 2021 hasta diciembre de 2023 bajo una acusación por corrupción-, se desempeñaba desde octubre de 2024 como ministro de Industrias y Producción Nacional.

Rodríguez indicó que decidió fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, creando así el Ministerio del Poder Popular de Industrias y Comercio Nacional, el cual será dirigido por Luis Antonio Villegas.

“He decidido fusionar los ministerios del Poder Popular de Industrias y Producción Nacional y el de Comercio Nacional, carteras importantes para el avance económico del país. Esta nueva instancia será asumida por el ministro Luis Antonio Villegas”, se lee en la publicación.

Renglón seguido, agradeció a Alex Saab “por su labor al servicio de la patria” y anunció que pasará a asumir “nuevas responsabilidades”, sin detallar cuáles son.

Más temprano, Rodríguez había anunciado tres nuevos cambios ministeriales en las áreas de Transporte, Ecosocialismo y Comunicación, once días después de asumir el liderazgo del Ejecutivo tras la captura de Nicolás Maduro por fuerzas estadounidenses.

En su cuenta de Telegram, Rodríguez informó sobre la designación de Freddy Ñáñez, hasta ahora titular de Comunicación e Información, como ministro para el Ecosocialismo, en sustitución de Aníbal Coronado.

Coronado, por su parte, fue nombrado como nuevo ministro de Transporte, cargo que ocupaba Ramón Velásquez Araguayán, a quien Rodríguez agradeció por su “compromiso” y su “trabajo”.

Asimismo, para cubrir la vacante de Ñáñez, la mandataria encargada anunció la designación del filósofo Miguel Ángel Pérez Pirela como nuevo ministro de Comunicación e Información.

Estas designaciones se suman a otros cambios ministeriales y de Gobierno anunciados previamente, incluyendo el nombramiento como ministro del Despacho de la Presidencia del capitán Juan Escalona, miembro del equipo de seguridad del presidente Nicolás Maduro.