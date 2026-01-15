El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, almorzará este jueves 15 de enero con la dirigente opositora venezolana María Corina Machado, galardonada con el Premio Nobel de la Paz, en un encuentro que busca analizar la situación política en Venezuela tras la detención de Nicolás Maduro.

Según la agenda oficial, Machado será recibida por Donald Trump a las 12:00 de la tarde y el almuerzo sería a las 12:30 p. m. (hora de Washington) en un comedor privado de la Casa Blanca, y se llevará a cabo a puertas cerradas, sin presencia de la prensa.

Este será el primer cara a cara entre Trump y Machado, y ocurre menos de dos semanas después de que fuerzas estadounidenses capturaran a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, el pasado 3 de enero, trasladándolos a Nueva York donde enfrentarán cargos por narcotráfico.

Aunque Machado ha sido una figura central de la oposición venezolana, hasta ahora no ha sido incluida formalmente en el proceso de transición política que impulsa Washington en Venezuela, donde la vicepresidenta Delcy Rodríguez fue reconocida como presidenta encargada por la administración estadounidense.

Además, la agenda de la líder opositora también incluye un encuentro con senadores estadounidenses más tarde ese mismo día, previsto para las 3:00 p. m., en el marco de su visita oficial a Washington.

La reunión se da en un momento de intensos movimientos diplomáticos, un día antes, Trump conversó por teléfono con Delcy Rodríguez sobre temas como petróleo, minerales, comercio y seguridad. Además, afirmó que Rodríguez es una “persona fantástica” y que se está logrando un “progreso tremendo” para estabilizar Venezuela. Por su parte, Delcy calificó la llamada de “larga, productiva y cortés”.

Finalmente, este almuerzo marca un paso significativo en las relaciones entre Washington y distintos actores del conflicto venezolano, en un contexto de cambios rápidos y una posible redefinición del rol de Estados Unidos en el país.