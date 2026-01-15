El presidente francés, Emmanuel Macron, indicó este jueves que “en los próximos días” su país va a enviar a Groenlandia “medios terrestres, aéreos y marítimos” que se sumarán a la quincena de militares que llegaron hoy para participar en la misión europea ante las amenazas lanzadas por el presidente estadounidense, Donald Trump.

Macron, que pronunció un discurso de felicitación del año nuevo a las Fuerzas Armadas en la base de Istres (sureste), subrayó que el papel de Francia es mostrarse “disponible” y respaldar a “un Estado soberano”, en alusión a Dinamarca.

“Los europeos tienen una responsabilidad particular” en Groenlandia, subrayó, porque es un territorio de un país de la Unión Europea y socio de la OTAN.

Una quincena de militares franceses ya están en Groenlandia

Una quincena de militares franceses se encuentran ya en Groenlandia, adonde han llegado para formar parte de la misión europea que se ha puesto en marcha en respuesta a las amenazas lanzadas por el presidente Donald Trump para que Estados Unidos tome el control de la isla de soberanía danesa.

El embajador francés para los Polos y los Océanos, Olivier Poivre d’Arvor, indicó este jueves en una entrevista a la emisora France Info que “una quincena de soldados” franceses, “especialistas de alta montaña” están en Nuuk, la capital de Groenlandia.

Van a participar a partir de hoy en las maniobras bautizadas ‘Arctic Endurance’ que se van a desarrollar allí y responden a una amenaza estadounidense que calificó de “inédita”.

“Es una señal fuerte -añadió-. Se decía que Europa se tomaba tiempo, no tanto”.