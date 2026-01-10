El Gobierno de Trinidad y Tobago afirmó este viernes que se muestra optimista en cuanto a que varios acuerdos energéticos transfronterizos que tiene con Venezuela se produzcan, a pesar de que el derrocado líder venezolano Nicolás Maduro aseveró que los cancelaría.

“Desde hace algunos años existen acuerdos entre este país y Venezuela y, según nuestra información, no hemos recibido nada que sugiera que alguno de ellos haya cambiado oficialmente. Nunca hemos recibido ninguna cancelación ni comunicación oficial sobre estos asuntos que sugiera un cambio en nada”, declaró en una rueda de prensa el ministro de Energía trinitense, Roodal Moonilal.

De acuerdo al titular de Energía, la suspensión anunciada por Maduro de los acuerdos nunca se había comunicado oficialmente al Gobierno de Trinidad y Tobago, liderado por la primera ministra Kamla Persad-Bissessar, que apoyó abiertamente la posición de Estados Unidos sobre combatir el tráfico de drogas en la región.

Asimismo, Moonlial indicó que sigue vigente la licencia concedida en octubre por la Oficina de Control de Activos Extranjeros (OFAC, por sus siglas en inglés) de Estados Unidos para el yacimiento de gas Dragon que se encuentra en aguas venezolanas, cerca de la frontera marítima con Trinidad.

“Esa licencia está en vigor y se ha seguido trabajando de acuerdo con las condiciones de la misma, no ha habido ningún cambio al respecto. Estamos muy seguros de que se defenderán los intereses de Trinidad y Tobago en lo que respecta a los proyectos transfronterizos”, añadió Moonilal.

El pasado mes de abril, el Gobierno de Estados Unidos revocó la licencia de la OFAC concedida a Trinidad y Tobago para permitir a Shell, NGC y contratistas explorar, producir y exportar gas natural del yacimiento venezolano Dragon Gas Field.

La licencia, expedida a principios de 2023, permite a las empresas planificar el proyecto que tiene como objetivo suministrar gas a Trinidad en 2027.

“Ahora estamos buscando asociaciones fuera de la región, en particular en Sudamérica, Europa y Asia, entre otros, para ver cómo podemos profundizar nuestra colaboración en el sector energético y se hará mucho más este año”, enfatizó Moonlial.

Tropas estadounidenses capturaron la madrugada del sábado pasado a Maduro y a su esposa, Cilia Flores, durante una operación en Caracas, que incluyó el bombardeo de puntos en la capital, así como en otros estados del país.

Estados Unidos los acusa de supuestamente enviar drogas narcóticas a ese país.

El Gobierno estadounidense asegura que ejecutará tres fases más en Venezuela, mientras que la presidenta encargada de Venezuela, Delcy Rodríguez, ha jurado lealtad a Maduro. La Administración de Donald Trump insiste por su parte en que “gobernará” el país sudamericano el tiempo que estime conveniente.