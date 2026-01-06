Tras la detención de Nicolás Maduro por parte de las fuerzas estadounidenses el pasado sábado 3 de enero, funcionarios de Venezuela y de la administración de Donald Trump estarían en conversaciones para exportar crudo venezolano a territorio norteamericano, según reveló este martes la agencia ‘Reuters’ citando fuentes gubernamentales.

Ya el lunes el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, había dejado claro que uno de los principales intereses de su Administración es refinar el crudo pesado de Venezuela, el país con mayores reservas de petróleo del mundo, según la OPEP, en las refinerías estadounidenses.

“Nuestras refinerías en la Costa del Golfo de EE. UU. son las mejores para refinar este crudo pesado. De hecho, ha habido escasez de crudo pesado en todo el mundo, por lo que creo que habría una enorme demanda e interés por parte de la industria privada si se les diera la oportunidad de hacerlo”, explicó en ‘ABC News’.

El político subrayó que Estados Unidos no necesita el petróleo venezolano: “Tenemos petróleo de sobra”, declaró. Sin embargo, insistió en que Washington no quiere permitir que “la industria petrolera de Venezuela esté controlada por los adversarios de Estados Unidos” como China, Rusia e Irán.

Rubio remarcó que mantendrán el petróleo de Venezuela “en cuarentena” hasta que “las condiciones que son de interés nacional para Estados Unidos y para el pueblo venezolano se cumplan”.

De acuerdo con las fuentes citadas por ‘Reuters’, Venezuela tiene millones de barriles de petróleo acumulados en tanques de almacenamiento, los cuales no ha podido exportar por un bloqueo impuesto por EE. UU. en diciembre pasado.

Este crudo estancado estaría en el centro de la negociación para exportarlo a refinerías en Estados Unidos, según la agencia de noticias.

Trump pidió a Delcy Rodríguez “acceso total” al petróleo en Venezuela

El presidente estadounidense, Donald Trump, demandó el domingo 4 de enero a la nueva líder venezolana, Delcy Rodríguez, “acceso total” a Venezuela en términos de recursos naturales y de otra índole, al tiempo que reveló que está considerando reabrir la embajada estadounidense en Caracas.

“Lo que necesitamos (de Delcy Rodríguez) es acceso total. Acceso total al petróleo y a otras cosas en el país que nos permitan reconstruirlo”, a la pregunta de qué otras “cosas” iban a necesitar, Trump mencionó las infraestructuras del país, ya que “las carretas no se construyen y los puentes se están cayendo”.

“Estamos al cargo”, indicó Trump, quien el sábado, al anunciar los detalles de la captura de Maduro, reiteró varias veces que el país será gobernado por su equipo de confianza para garantizar un proceso de transición.

El petróleo de Venezuela: un crudo muy pesado y difícil de refinar

Pese a contar con las mayores reservas de petróleo del mundo, el crudo venezolano presenta una serie de características que lo hacen difícil de refinar y transportar: es muy pesado, con alta densidad y contenido de azufre, y requiere un procesamiento adicional para diluirlo o refinarlo en instalaciones especializadas.

Venezuela dispone de diversos tipos de crudo: extrapesado, pesado, mediano y liviano, lo que confiere al país un gran potencial para satisfacer las demandas del mercado internacional.

Aunque es un petróleo de “mala calidad”, representa el 17,5 % de las reservas mundiales: unos 303.000 millones de barriles, según datos del Boletín Estadístico Anual de la OPEP de 2024.

Las mayores reservas se concentran en la Faja del Orinoco, donde existen grandes depósitos de crudo pesado y extrapesado que está enterrado a mayor profundidad.

Sin embargo, es difícil de transportar porque en su mayor parte es un crudo muy pesado que tiene un alto contenido de azufre, lo que corroe tuberías metálicas y dificulta su manejo.

Todo ello, unido a las sanciones a Venezuela y a la falta de buques adecuados, ha generado problemas de almacenamiento y transporte.