Después de conocerse la captura de Nicolás Maduro y Cilia Flores por Estados Unidos en la madrugada de este sábado 3 de enero, los representantes de la UE y líderes de distintos países europeos defendieron la necesidad de garantizar la seguridad de sus ciudadanos en Venezuela y evitaron pronunciarse sobre el hecho.

La alta representante europea de Exteriores, Kaja Kallas, dijo a través de un mensaje en redes sociales que “la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad”.

Asimismo, Kallas también informó de que ha hablado con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio, y pidió “moderación” y respeto por los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas.

“La UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”, añadió.

Por su parte, el presidente del Consejo Europeo, Antonio Costa, dijo seguir la situación en Venezuela “con gran preocupación” y apoyó el trabajo de Kallas y los Estados miembros “para garantizar la seguridad de los ciudadanos europeos en el país”.

Por otro lado, varios países europeos han pedido precaución a sus ciudadanos y han ofrecido asistencia consular.

El ministro de Exteriores de Bélgica, Maxime Prévot, aseguró este sábado que la seguridad de sus ciudadanos “es una prioridad absoluta” e informó de que su embajada en Bogotá, responsable de Venezuela, así como sus servicios en la capital belga, “están plenamente movilizados”.

Por otro lado, las autoridades portuguesas pidieron a sus ciudadanos en Venezuela que permanezcan en casa, mientras que el embajador italiano en el país caribeño, Giovanni Umberto De Vito, ha pedido cautela sin “caer en el alarmismo”.

El ministro de Exteriores y de la Cooperación Internacional italiano, Antonio Tajani, también ha ofrecido asistencia consular a los italianos presentes en Venezuela, alrededor de 160.000, la mayoría con doble nacionalidad por sus antepasados italianos.

En los Países Bajos, el primer ministro Dick Schoof hizo hincapié en la seguridad en la región, más específicamente en las islas neerlandesas del Caribe: Aruba, Curazao y Bonaire.

“La seguridad en la región es de gran importancia para Aruba, Curazao y Bonaire. Mantenemos un estrecho contacto y he informado a los primeros ministros Eman y Pisas y al gobernador Soliano de que ellos y los habitantes de las islas pueden contar con nuestro apoyo en estos momentos de incertidumbre”, dijo a través de redes sociales.