Este sábado 3 de enero no ha sido un inicio de fin de semana común, pues en la madrugada el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, confirmó que había capturado a al presidente de Venezuela Nicolás Maduro junto a su esposa Cilia Flores.

Muchas han sido las reacciones internacionales que han llevado a que se recuerde todo el pasado de Nicolás Maduro y cómo llegó al poder tras la muerte de Hugo Rafael Chávez Frías.

Y es que en por la situación social y económica de Venezuela es casi imposible no haber escuchado de su vida. Nicolás Maduro Moros en la actualidad es una de las figuras cuestionadas de la política venezolana en el siglo XXI.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

En el poder desde 2013, su mandato ha estado atravesado por crisis económicas profundas, tensiones sociales, disputas electorales y un creciente aislamiento internacional, factores que han definido el rumbo reciente del país.

Nacido en Caracas el 23 de noviembre de 1962, Maduro tuvo un origen ajeno a las élites políticas tradicionales. Antes de llegar a los más altos cargos del Estado, trabajó como conductor del Metro de Caracas y se vinculó activamente al sindicalismo durante la década de 1990, un espacio que marcó su entrada al activismo político.

Nicolás Maduro en su “juventud revolucionaria”

El encuentro que cambió su destino político ocurrió cuando conoció a Hugo Chávez durante el periodo en que este cumplía condena por el intento de golpe de Estado de 1992. El contacto se dio a través de Cilia Flores, entonces abogada de Chávez y posteriormente esposa de Maduro.

Con el auge del chavismo, Maduro fue uno de los fundadores del Movimiento V República, organización que antecedió al Partido Socialista Unido de Venezuela (PSUV). Participó activamente en la campaña presidencial de 1998 que llevó a Chávez al poder y, con la llegada del nuevo proyecto político, comenzó su ascenso institucional.

Formó parte de la Asamblea Nacional Constituyente de 1999, fue electo diputado en dos periodos consecutivos y en 2006 asumió la presidencia del Parlamento. Ese mismo año, Chávez lo designó ministro de Relaciones Exteriores, cargo que ejerció durante más de seis años.

En octubre de 2012, tras la reelección de Chávez y en medio del deterioro de su salud, Maduro fue nombrado vicepresidente. Durante las hospitalizaciones del mandatario en Cuba, quedó al frente del Ejecutivo. En diciembre de ese año, Chávez lo señaló públicamente como su sucesor.

Tras la muerte del líder chavista el 5 de marzo de 2013, Maduro asumió como presidente encargado y semanas después ganó las elecciones presidenciales por un margen estrecho frente a Henrique Capriles. Fue juramentado oficialmente en abril de ese año.

Su primer mandato estuvo marcado por una fuerte conflictividad social. En 2014, una ola de manifestaciones dejó decenas de muertos, cientos de heridos y numerosos detenidos. Paralelamente, el país enfrentó inflación desbordada, escasez de productos básicos y una caída sostenida de los ingresos petroleros.

En 2015, el chavismo perdió el control del Parlamento frente a una oposición unificada. La confrontación entre poderes se intensificó cuando, en 2017, el Tribunal Supremo asumió las funciones legislativas, decisión que derivó en nuevas protestas y un saldo trágico de más de un centenar de fallecidos.

Ese mismo año, Maduro impulsó la creación de una Asamblea Nacional Constituyente integrada únicamente por sectores oficialistas, medida ampliamente cuestionada dentro y fuera del país.

En 2018, el mandatario fue reelegido en unos comicios adelantados en los que no participó la principal coalición opositora. La legitimidad del proceso fue rechazada por varios gobiernos y organismos internacionales.

La crisis política alcanzó un punto crítico en 2019, cuando Juan Guaidó se proclamó presidente encargado con el respaldo de más de 50 países. A pesar de las presiones externas y las sanciones internacionales, Maduro conservó el control del poder institucional y militar.

Las elecciones legislativas de 2020 devolvieron al chavismo el dominio total del Parlamento, mientras que Guaidó perdió reconocimiento político en 2023.

Tras negociaciones entre el Gobierno y la oposición, se adelantaron elecciones presidenciales para 2024. Aunque la oposición eligió inicialmente a María Corina Machado como candidata, una inhabilitación obligó a postular a Edmundo González Urrutia.

Nicolás Maduro, presidente de Venezuela.

Según el ente electoral, Maduro obtuvo la victoria con el 51,2 % de los votos, resultados que fueron impugnados por sectores opositores y líderes internacionales.

En agosto de 2025, el Gobierno de Estados Unidos anunció una recompensa millonaria por información que condujera a su captura, acusándolo de narcotráfico y de liderar el denominado Cartel de los Soles.

Nicolás Maduro y Hugo Chávez

¿Quién es la esposa de Nicolás Maduro?

Maduro está casado con Cilia Flores, figura clave del chavismo y expresidenta de la Asamblea Nacional. Ambos tienen hijos de relaciones anteriores y han compartido protagonismo político durante más de dos décadas.