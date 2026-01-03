La alta representante de Exteriores de la Unión Europea (UE), Kaja Kallas, llamó este sábado “a la moderación” tras el ataque aéreo de Estados Unidos en Caracas y tras haber mantenido una conversación con el secretario de Estado de EE.UU, Marco Rubio.

“He hablado con el secretario de Estado (estadounidense) Marco Rubio y con nuestro embajador en Caracas. La UE está siguiendo de cerca la situación en Venezuela”, dijo la alta representante a través de un mensaje en redes sociales, y añadió que la UE hace “un llamamiento a la moderación.

Asimismo, Kallas también insistió en que “la UE ha declarado en repetidas ocasiones que Maduro carece de legitimidad y ha defendido una transición pacífica”.

Sin embargo, añadió que “en cualquier circunstancia, deben respetarse los principios del Derecho internacional y la Carta de las Naciones Unidas” y aseguró que “la seguridad de los ciudadanos de la UE en el país es nuestra máxima prioridad”.

El presidente Donald Trump anunció que Estados Unidos llevó a cabo este sábado “con éxito un ataque a gran escala contra Venezuela” y dijo haber capturado al presidente venezolano, Nicolás Maduro, y a su esposa, y haberlos sacado del país.

Trump confirmó el ataque pocas horas después de que se reportaran explosiones y sobrevuelos de aeronaves militares en Caracas y otras zonas del país.

Por su parte, Rubio aseguró que Maduro se enfrentará a un juicio penal en Estados Unidos y que ahora que el líder venezolano ha sido capturado no se esperan nuevas acciones militares en el país, según afirmó el senador republicano Mike Lee tras una conversación.