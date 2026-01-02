Una celebración de Año Nuevo terminó en tragedia en la estación de esquí de Crans-Montana, en Suiza, luego de que un incendio se propagara de forma rápida dentro de un concurrido bar durante la madrugada del jueves 1 de enero.

Una Nochevieja que terminó en tragedia en una lujosa estación de esquí en los Alpes suizos: revelan los detalles

Colombia asume mandato como miembro del Consejo de Seguridad de la ONU

Bolsonaro recibe alta médica y vuelve a prisión tras ocho días hospitalizado

Las autoridades presumen que más de cuarenta personas perdieron la vida y al menos 100 resultaron heridas, muchas de ellas con quemaduras de gravedad.

El fuego se originó alrededor de la 1:30 a. m. (hora local) en el establecimiento Le Constellation, un bar de grandes dimensiones ubicado en una de las zonas más visitadas durante la temporada vacacional.

Redes sociales: X Hospitales franceses reciben heridos del incendio de Suiza y Macron ofrece más ayuda

Un joven de 18 años, que prefirió mantener su identidad en reserva, relató a la BBC que se encontraba cerca del lugar cuando escuchó una fuerte explosión seguida de una densa nube de humo. Convencido de que su hermano menor estaba dentro, intentó romper una ventana y logró ingresar para ayudar a evacuar a las personas.

Al entrar, describió un panorama estremecedor. Según su testimonio, varias personas presentaban quemaduras severas y algunas estaban envueltas en llamas. Afortunadamente, su hermano logró salir ileso. Tras el rescate, el joven colaboró como pudo, ofreciendo agua y ropa a los heridos mientras llegaban los equipos de emergencia.

El incendio dentro del bar “Le Constellation” en las primeras horas de este 2026 en Crans-Montana, #Suiza

En la era de las filmaciones algunos se preocupan más en filmar que en dar una mano.



Mientras comenzaba el fuego festejaban en vez de aprovechar a salír cuando aún había… pic.twitter.com/7BNYnCoWZK — Papina (@LunaGitana0333) January 2, 2026

“Pensé que mi hermano pequeño estaba dentro, así que me acerqué e intenté romper la ventana para ayudar a la gente a salir, y después entré”, dijo.

Minutos antes del incendio, locales y turistas celebraban la llegada del 2026, en uno de los momentos de mayor afluencia del año para las estaciones alpinas. El bar, con capacidad para unas 300 personas, cuenta con dos niveles y una terraza, aunque aún no se ha confirmado cuántas personas se encontraban en el interior al momento del siniestro.

"Suiza"



En la madrugada del 1 de enero, un violento incendio arrasó el bar Le Constellation durante la fiesta de fin de año en la exclusiva estación de esquí de Crans-Montana (cantón de Valais, Alpes suizos). Se reportan al menos 40 muertos y 115 heridos, muchos con graves… pic.twitter.com/tiqCg8KRWP — ¿Por qué es tendencia Ecuador? (@Tendenciasx_ecu) January 1, 2026

“Vi gente quemándose. Encontré gente quemándose de pies a cabeza, sin ropa. Fue muy impactante. Fui a este bar todos los días esta semana; el día que no fui, se incendió”, relató el joven a la BBC.

Asimismo, varios sobrevivientes coincidieron en que el fuego avanzó con rapidez. Dos mujeres francesas que estaban dentro del establecimiento aseguraron a medios locales que las llamas comenzaron poco después de que se colocaran velas sobre botellas de champán. En segundos, el techo construido en madera quedó completamente envuelto en fuego.

ALESSANDRO DELLA VALLE/EFE Asimismo, varios sobrevivientes coincidieron en que el fuego avanzó con rapidez.

Las autoridades advirtieron que la identificación de las víctimas podría tardar semanas, debido a la gravedad de las quemaduras sufridas. Algunos sobrevivientes relataron que no han logrado localizar a todos sus conocidos.