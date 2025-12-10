Italia está celebrando un logro muy especial pues su cocina fue reconocida por la UNESCO como Patrimonio Cultural Inmaterial, convirtiéndose en la primera gastronomía completa del mundo en recibir este título.

La noticia fue confirmada por la primera ministra italiana, Giorgia Meloni. Explicó que la comida italiana no es solo preparar platos ricos.

Para ellos, cocinar es parte de su cultura, de su familia y de su forma de vivir. Por eso, este reconocimiento es tan importante para el país.

Este resultado llega después de tres años de trabajo del Ministerio de Agricultura, que buscaba demostrar que la manera tradicional de sembrar, recoger ingredientes y cocinar en Italia forma parte de su identidad.

Asimismo, relatño que Italia ha tenido muchos problemas con productos que se venden como “italianos” pero no lo son realmente. Ha habido polémicas por salsas falsas, aceite de oliva adulterado o nombres italianos usados en productos que nada tienen que ver con el país.

Además, con este reconocimiento, el ministro de Agricultura, Francesco Lollobrigida, aseguró que será más fácil proteger la verdadera comida italiana y evitar que otros países o marcas engañen a los consumidores.

Italia destacó ante la UNESCO que su cocina refleja sus paisajes, su historia y su gran variedad de ingredientes.

Además, sus recetas suelen ser sostenibles, usan productos de temporada y aprovechan todo lo que se cocina, evitando desperdicios.

Otra parte importante es que las tradiciones culinarias se aprenden en familia, lo que crea un lazo emocional que sigue vivo con el tiempo. La primera ministra afirmó que este reconocimiento ayudará a que su gastronomía sea aún más valorada en el mundo, algo que también podría aumentar el turismo y el empleo.