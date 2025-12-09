Clara Machado, hermana de María Corina Machado, dijo en la mañana de este martes que la líder opositora venezolana “está intentando llegar a Oslo“, donde el miércoles el Instituto Nobel le entregará el premio de la Paz.

“Su deseo es estar acá y está haciendo todo lo posible por llegar”, señaló Clara en entrevista con ‘Blu Radio’, tras confirmar que “casi” toda su familia se encuentra en Noruega esperando el reencuentro con María Corina.

Pocas horas antes, el Instituto Nobel de Oslo anunció el aplazamiento de la rueda de prensa que María Corina Machado tenía previsto dar este martes a las 13.00 hora local (12.00 GMT).

El Instituto no explicó el motivo del aplazamiento y añadió que comunicará la nueva hora “con un mínimo de dos horas de antelación”.

El paradero de la opositora venezolana, que vive en la clandestinidad en su país desde inicios de este año, sigue siendo un misterio, y su aparición en Oslo sería la primera en público desde enero de 2025.

También es una incógnita cómo y cuándo habría salido de Venezuela, en medio de la crisis de conectividad aérea que atraviesa Caracas, sin conexiones internacionales por las cancelaciones de varias aerolíneas que retiraron sus vuelos por las advertencias del peligro de sobrevolar la región de las autoridades estadounidenses, a raíz del despliegue militar de Washington en el Caribe.

La organización del Premio Nobel confirmó en días pasados la presencia de María Corina en la ceremonia de entrega y su hermana Clara aseguró este martes que la familia está “convencida” de que ella sí va a llegar a Oslo.

“Sí, cien por ciento. Estamos todos acá, convencidos de que va a llegar”, sostuvo en ‘Blu Radio’.

Además de su círculo familiar, también viajan a Oslo representantes de la derecha latinoamericana para arropar a la dirigente opositora.

A la ceremonia del miércoles en el ayuntamiento de Oslo está prevista también la asistencia del opositor venezolano Edmundo González Urrutia, exiliado en España y quien se enfrentó a Nicolás Maduro en las elecciones de julio de 2024 cuando Machado fue inhabilitada para concurrir.