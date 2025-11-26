Una madre e hija vieron frustrados sus reencuentros familiares luego de que no pudieran abordar sus vuelos con las aerolíneas españolas Plus Ultra e Iberia, respectivamente, debido a la cancelación de viajes hacia Venezuela ante un aviso de la Administración Federal de Aviación de EE.UU. que insta a las compañías comerciales a “extremar la precaución” al sobrevolar el país suramericano.

La hija, quien declaró este martes a EFE bajo la condición del anonimato por la “situación del país”, acudió a las oficinas de Plus Ultra en Caracas para solicitar información para su madre, quien iba a retornar a Caracas el 27 de noviembre desde Madrid, pero su vuelo fue cancelado hoy, según dijo. La aerolínea le ofreció reprogramar a partir del 2 de diciembre.

“Ella quiere volver, estar acá con su familia”, subrayó la mujer, quien anticipó que, de no resolverse la situación, su madre viajaría “por otro lado” para retornar a Caracas, como han hecho varias personas, quienes tienen como opción cruzar la frontera de Venezuela con Colombia y volar desde allí o desde otros países, como Panamá, donde las aerolíneas mantienen sus itinerarios.

Esta misma mujer también tenía previsto viajar con Iberia el 24 de noviembre desde Caracas, pero su viaje fue cancelado el pasado sábado y la compañía le indicó que “llamara para reprogramar”, lo que impidió que acudiera a un “evento familiar” en España.

“Por ahora no voy a reprogramar. Voy a dejar mi viaje en stand-by (modo espera). Si no, viajo el año que viene o pido reembolso”, indicó.

En la sede de Plus Ultra en Caracas, que estaba prácticamente vacía, los funcionarios dijeron no tener información sobre el número de personas afectadas por la cancelación de los vuelos.

También en la oficina de Air Europa en la capital venezolana, EFE constató la poca de presencia de pasajeros afectados por la cancelación. La única persona que estaba en el lugar -un cliente- se negó dar declaraciones por la “situación país”.

EFE también solicitó información a Air Europa sobre el balance de sus pasajeros afectados por la situación, pero una representante de la aerolínea en Caracas afirmó no tener ese registro.

Por su parte, en dos visitas a la oficina de Iberia en Caracas, EFE constató que se encontraba cerrada.

Este martes, Venezuela advirtió que las aerolíneas que cancelaron sus vuelos con origen y destino en el país tienen hasta las 12:00 hora local (16:00 GMT) del miércoles para reanudar sus operaciones, porque en caso contrario serán revocados sus permisos de “vuelo permanente”.

Desde el sábado y hasta este martes, varias aerolíneas han cancelado sus viajes, como la portuguesa TAP, la colombiana Avianca, la brasileña Gol, la sudamericana Latam y la turca Turkish Airlines, además de las españolas Air Europa, Iberia y Plus Ultra.

Por su parte, las aerolíneas Copa, Wingo, Boliviana de Aviación y Satena mantienen sus operaciones activas.

Las venezolanas Laser y Estelar informaron este martes la suspensión de sus vuelos con destino a Madrid hasta el 1 de diciembre, luego de los avisos emitidos por la Autoridad Aeronáutica de España (AESA).

La cancelación de los itinerarios se da a conocer en medio del despliegue militar que mantiene Estados Unidos en el mar Caribe bajo el argumento de combatir el narcotráfico, aunque el Gobierno venezolano cree que es un intento para propiciar un cambio de régimen o un intento de invasión al país suramericano.