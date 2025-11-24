Nigeria volvió a vivir una jornada marcada por la violencia luego de que un grupo armado irrumpiera en la Escuela Secundaria Católica St. Mary’s, ubicada en el estado de Níger, en el norte del país.

El ataque que ocurrió en la madrugada del viernes terminó con el secuestro de al menos 215 estudiantes y 12 profesores, según confirmó la Asociación Cristiana de Nigeria (CAN).

El presidente de CAN, Joseph Hayab, calificó el hecho como “profundamente doloroso” y alertó sobre el incremento de raptos masivos en centros educativos.

“Estamos frente a una nueva escalada de secuestros. No podemos permitir que los criminales dicten el rumbo del país”, declaró a la agencia EFE.

La agresión ocurrió alrededor de las 2:00 a. m., cuando los denominados “bandidos armados” forzaron su entrada al internado y se llevaron por la fuerza a estudiantes y maestros. Estos grupos, responsables de asaltos y secuestros con fines de extorsión en la región centro y noroeste del país, han sido catalogados en algunas ocasiones como organizaciones terroristas.

Tras conocerse la situación, el portavoz de la Policía del estado de Níger, Wasiu Abiodun, informó que unidades especializadas, militares y otros cuerpos de seguridad fueron enviados al área y se encuentran rastreando la zona boscosa cercana en busca de los secuestrados.

Estos eventos son parte de un escenario de inseguridad que lleva más de una década afectando a Nigeria. A la actividad de bandas criminales se suma la presencia prolongada del grupo yihadista Boko Haram, así como de ISWAP, su facción disidente.

Hayab hizo un llamado al Gobierno para actuar con determinación. “Enviar a los hijos a estudiar no debería ser un riesgo de muerte. El país necesita recuperar la confianza y la paz”, insistió.

Asimismo, la CAN informó que cincuenta estudiantes lograron escapar. “Los alumnos escaparon entre el viernes y el sábado y se han reunido con sus padres, ya que no podían volver a la escuela después de escapar”, dijo en un comunicado el portavoz del presidente de la sección de CAN en el estado de Níger, el reverendo Bulus Dauwa Yohanna, Daniel Atori.

Pero 253 niños, incluidos 250 alumnos de la escuela y tres hijos de miembros del personal escolar, y 12 profesores siguen cautivos.

Papa León XIV instó a la liberación de los estudiantes en Nigeria

También el papa León XIV hizo un llamado para la liberación de los alumnos y profesores durante su discurso semanal de la oración del Ángelus el domingo. “Siento un gran dolor, especialmente por los muchos jóvenes que han sido secuestrados y por sus angustiadas familias”, aseveró.