Luego de rumores que se difundieron en redes sociales sobre un posible desvío del USS Gerald R. Ford, el portaviones más grande del mundo, en su camino al mar Caribe, este martes 11 de noviembre se pudo confirmar que el buque ya se encuentra bajo el control del Comando Sur, en el océano Atlántico.

Leer también: Ministro de Exteriores ruso niega que Venezuela haya pedido ayuda militar

La noticia la confirmó el representante a la Cámara de Estados Unidos, Carlos A. Giménez, en una publicación en su cuenta de X.

“Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico, para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles. Fuerza y fe”, se lee en la publicación del congresista.

🚨#SOSVenezuela



Desde el Congreso de Estados Unidos, puedo confirmar que nuestro portaaviones más grande, el USS Gerald R. Ford, ha ingresado al área de control del Comando Sur en el Atlántico, para incorporarse al despliegue militar contra el Cártel de los Soles. Fuerza y fe. pic.twitter.com/4IoJp1tCC5 — Rep. Carlos A. Gimenez (@RepCarlos) November 11, 2025

Hace apenas unos seis días se había confirmado, gracias al Gobierno de España, que el portaviones había pasado por ese país.

El Estado Mayor de la Defensa (EMAD) española informó en ese momento que una de sus fragatas, la Numancia, escoltó protocolariamente a este portaviones, que es el de propulsión nuclear más moderno y avanzado de la Marina estadounidense, por el Estrecho de Gibraltar en su paso que hizo acompañado por un destructor.

Luego, ante la no aparición en radares y páginas de rastreo marítimos, se había difundido la información de que el buque de guerra se había desviado a aguas africanas.

Sin embargo, este martes de confirmó que sí continúa en su camino al mar Caribe para unirse al despliegue militar estadounidense.

Dicho despliegue, ordenado por el presidente Donald Trump el mes pasado, ya cuenta con ocho buques de guerra, un submarino nuclear y aviones F-35 que se encuentran en la región.

El despliegue militar, según la administración de Trump, es para hacer frente a los carteles de la droga de la región, incluido el Cartel de los Soles, que Washington asegura es una organización terrorista encabezada por el presidente venezolano Nicolás Maduro.

Así es el USS Gerald R. Ford, el portaviones más poderoso del mundo que se aproxima al Caribe

El portaviones USS Gerald R. Ford es el más grande de las Fuerzas Militares de Estados Unidos y es considerado el más poderoso del mundo. Es de la clase Ford-class aircraft carrier, con propulsión de dos reactores nucleares A1B, con autonomía superior a 20 años sin recarga de combustible.

Importante: 20 lanchas hundidas y 75 muertos por ataques de Estados Unidos en el mar Caribe y Pacífico

Cuenta con un desplazamiento de más de 100.000 toneladas métricas, con eslora de aproximadamente 333 metros de largo y 78 metros de ancho. Alcanza una velocidad de 30 nudos (más de 55 km/h).

En cuanto a su capacidad aérea, cuenta con más de 75 aeronaves, incluidos cazas F/A-18 Super Hornet, helicópteros MH-60 y drones de reconocimiento.

Puede tener una tripulación de 4.500 personas, entre marineros, pilotos y personal técnico.

También cuenta con catapultas electromagnéticas (EMALS) para lanzamiento de aeronaves, un sistema avanzado de aterrizaje (AAG) que reemplaza los cables hidráulicos tradicionales, un radar multifunción de banda dual (DBR) con alta capacidad de seguimiento, y sistemas de defensa antimisiles y antiaéreos de última generación.

“Es la plataforma de combate más capaz, adaptable y letal del mundo y mantiene la capacidad de la Armada de proyectar poder a escala global a través de operaciones desarrolladas en el mar”, se lee en la página web oficial de la Marina de EE. UU.

Se llama Gerald R. Ford en homenaje al 38º presidente de EE. UU. y a su trayectoria de servicio en la Armada y en el gobierno. Durante la Segunda Guerra Mundial, Ford alcanzó el rango de teniente comandante de la Armada. Después, acabó asumiendo la presidencia del país entre 1974 y 1977.