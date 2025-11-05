Un hombre ha sido detenido tras atropellar “deliberadamente” a varias personas en la isla de Oleron, situada frente a la costa oeste de Francia, y ha causado una decena de heridos, de ellos cuatro de gravedad, informaron a la prensa francesa las autoridades locales y fuentes cercanas a la investigación.

La Fiscalía de La Rochelle informó de que ha abierto una investigación por intento de homicidio y la fiscalía nacional antiterrorista no se ha hecho cargo del caso “por el momento”.

Los atropellos fueron causados “deliberadamente” y el responsable ha sido detenido por la Policía, informó el alcalde de Dolus-d’Oléron, Thibault Brechkoff, cuya localidad ha sido escenario del suceso, al igual que la vecina Saint-Pierre d’Oléron.

El autor de los atropellos, Jacques G., de 35 años y residente en la pequeña población de La Cotinière, era conocido por delitos menores, su comportamiento errático, exacerbado por el alcohol y las drogas, explicó Christophe Sueur, el alcalde de Saint-Pierre d’Oléron, a la que pertenece esa comuna.

El detenido inició su ruta delictiva en La Cotinière y siguió una ruta turística muy conocida en la que atropelló en primer lugar a una ciclista y continuó sus atropellos deliberados a los peatones que fue encontrando por el camino en la carretera que une las localidades citadas, explicó a BMFTV el alcalde de Dolus-d’Oléron.

Tras atropellar a una decena de personas, que presentan diversos traumatismos, el autor del delito huyó en su coche, y antes de ser detenido intentó incendiarlo con una bombona de gas que llevaba en su interior. Huyó a pie y se resistió a su arresto.

El fiscal de La Rochelle, Arnaud Laraize, confirmó al diario Sud Ouest que el sospechoso, que iba desarmado, gritó “Allá Akbar” (Dios es grande) a los gendarmes durante su arresto, pero el móvil de su acción “no se ha confirmado y la investigación deberá determinarlo”, agregó, precisando que la Fiscalía Nacional Antiterrorista (PNAT) “no se ha hecho cargo del caso por el momento”.

Los servicios de emergencia se movilizaron rápidamente para atender a las víctimas y se ha abierto una célula de crisis.

El ministro del Interior, Laurent Nuñez, anunció en redes sociales que se desplazaría a la Isla de Olerón “a petición del primer ministro”, Sébastien Lecornu, tras el atropello intencionado de varios peatones y un ciclista ocurrido esta mañana.

“El sospechoso ha sido detenido por la policía. Se está llevando a cabo una investigación”, escribió el ministro en la red social. “A petición del primer ministro, me dirijo al lugar de los hechos”, añadió sin más precisiones.