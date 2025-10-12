El presidente de Estados Unidos, Donald Trump, declaró este domingo que está considerando decirle al presidente de Rusia, Vladímir Putin, que si la guerra en Ucrania no termina, permitirá el envío de misiles Tomahawk de largo alcance a Kiev.

El líder estadounidense sugirió que aún no había decidido si proporcionaría las armas, pero anotó que habló sobre los misiles con el presidente de Ucrania, Volodímir Zelenski, en dos llamadas telefónicas este fin de semana.

“(A Ucrania) le gustaría tener Tomahawk. Hablamos de eso, y ya veremos. Para ser sincero, quizás tenga que hablar con Rusia sobre los Tomahawk. ¿Quieren tener misiles Tomahawk dirigiéndose hacia ellos? No lo creo”, dijo Trump a los periodistas desde el avión presidencial poco después de partir de Washington para su viaje a Oriente Medio.

No obstante, Trump reconoció que esto supondría una escalada del conflicto.

Zelensky lleva mucho tiempo solicitando misiles Tomahawk a Estados Unidos.

El alcance de 1.500 metros de estas armas podría fácilmente poner a Moscú en el punto de mira de Ucrania, según la CNN.