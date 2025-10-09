Dos mujeres, identificadas como Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25, fueron encontradas sin vida dentro de su vivienda, completamente calcinadas, en el barrio Thompson, en Buenos Aires, Argentina.

Según los primeros reportes, varios vecinos alertaron a las autoridades tras escuchar dos disparos y observar a un hombre salir apresuradamente en una motocicleta, minutos antes de que la casa comenzara a arder.

Cuando los equipos de emergencia llegaron al lugar, encontraron evidencias de que el incendio habría sido provocado de manera intencional. En el interior de la vivienda se hallaron restos de combustible y el tanque de gasolina de una motocicleta sin tapa, así como mangueras cortadas, lo que refuerza la hipótesis de que el agresor usó ese líquido inflamable para prender fuego al lugar.

Redes sociales Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25, fueron encontradas sin vida dentro de su vivienda

Las víctimas fueron identificadas por sus familiares pocas horas después, y sus cuerpos fueron trasladados al Instituto de Ciencias Forenses para realizar las autopsias correspondientes.

De acuerdo con información del diario La Nación, una de las líneas principales de investigación involucra a la pareja sentimental de Adriana Velázquez, con quien habría mantenido una discusión previa al crimen. Los investigadores sospechan que el hombre pudo haber asesinado primero a la mujer y luego a su hija, antes de incendiar la vivienda para borrar evidencias y huir del lugar.

Sin embargo, no se descarta una segunda hipótesis, que apunta a la participación de un tercero que habría ingresado a la casa durante la madrugada y atacado a ambas mujeres tras una confrontación.

El caso está a cargo del fiscal Jorge Viego, de la Unidad Funcional de Instrucción N°5 del Departamento Judicial de Bahía Blanca, quien confirmó que se adelantan múltiples diligencias.

Redes Sociales Casa de Adriana Miriam Velázquez, de 52 años, y su hija Mariana Belén Bustos, de 25.

Los vecinos describieron a las víctimas como personas tranquilas y reservadas. Adriana Velázquez, según allegados, había quedado viuda hace dos años y recientemente había iniciado una nueva relación sentimental.