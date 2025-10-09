Dos hombres de nacionalidad colombiana fueron detenidos este miércoles por las Fuerzas Armadas de Ecuador al transportar -en un doble fondo de una embarcación- cerca de 1.700 paquetes rectangulares de droga, cuando navegaban por un río de la Amazonia ecuatoriana.

Le puede interesar: Gobierno de Maduro denuncia que 78 niños venezolanos están “secuestrados” por EE. UU.

La incautación se produjo en el cantón (municipio) ecuatoriano de Putumayo, que pertenece a la amazónica provincia de Sucumbíos, fronteriza con Colombia, según detalló el Comando Conjunto de las Fuerzas Armadas en un comunicado.

En doble fondo de la embarcación había un total de 1.684 paquetes cuya sustancia ilícita no fue determinada todavía por las autoridades, de los envoltorios 697 tenían la anotación ‘Toyota’ y 987 el identificativo de ‘Boss’.

Vea aquí: ¿Qué establece el acuerdo de paz que Israel y Hamás firmaron este jueves para Gaza?

Los dos detenidos, la embarcación y la droga fueron entregadas a la Policía Nacional para continuar el proceso legal.

Rodeado por Colombia y Perú, los dos mayores productores mundiales de cocaína, y con varios puertos en sus costas y una economía dolarizada, Ecuador se ha convertido en los últimos años en un paso importante para el tráfico de esa droga que se dirige en su mayoría a Europa y Norteamérica.

Lea también: Abren juicio en Ecuador a 17 militares por desaparición forzada de 4 menores asesinados

Ecuador es el tercer país que más drogas decomisa, solo por detrás de Colombia y Estados Unidos, con unas doscientas toneladas anuales de estupefacientes incautadas anualmente desde 2021 y un récord histórico de cerca de trescientas toneladas en 2023. En lo que va de 2025, la cifra de decomisos supera las 110 toneladas de narcóticos.